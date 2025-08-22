Close Banner Apps JPNN.com
Entertainment - Event

Maybank Marathon 2025 Antusias Menyambut HOKA Indonesia Sebagai Official Footwear Partner

Jumat, 22 Agustus 2025 – 18:21 WIB
HOKA menjadi Official Footwear Partner Maybank Marathon 2025, yang akan digelar pada 24 Agustus 2025 di Gianyar, Bali. Foto dok HOKA

jpnn.com, JAKARTA - HOKA menjadi Official Footwear Partner Maybank Marathon 2025, yang akan digelar pada 24 Agustus 2025 di Gianyar, Bali.

Kemitraan ini menjadi tonggak penting dalam komitmen berkelanjutan HOKA untuk menumbuhkan ekosistem lari di Indonesia.

Lebih dari sekadar sponsor produk, keterlibatan HOKA dalam Maybank Marathon merupakan bagian dari misi yang lebih besar yaitu membangun komunitas pelari yang kuat, inklusif, dan penuh semangat.

“Kami sangat antusias dapat bermitra dengan Maybank Marathon 2025. HOKA memang lahir dari performa, namun juga sangat berakar pada budaya dan komunitas lari,” ujar Panji Cakrasantana, General Manager Marketing, MAP Aktif.

“Melalui kemitraan ini, kami ingin memberdayakan lebih banyak pelari untuk meraih tujuan mereka, menikmati setiap langkah dan benar-benar merasakan semangat ‘Fly Human Fly’," imbuhnya.

Project Director Maybank Marathon, Widya Permana menyambut baik kolaborasi ini dan menekankan keselarasan nilai antara kedua brand dalam meningkatkan kualitas pengalaman berlari.

“Kami sangat antusias menyambut HOKA sebagai Mitra Alas Kaki Resmi Maybank Marathon 2025. Inovasi dan pendekatan HOKA yang berfokus pada kebutuhan atlet sangat sejalan dengan misi kami dalam menghadirkan ajang lari kelas dunia yang mampu menginspirasi pelari dari semua level. Kolaborasi ini tidak hanya memperkuat kualitas acara kami, tetapi juga mencerminkan komitmen bersama untuk membangun budaya lari yang inklusif dan berorientasi pada performa tinggi di Indonesia,” ungkap Widya.

Sebagai bentuk dukungan nyata, HOKA akan membekali para pacer resmi, pelatih dan panitia lomba dengan sepatu lari terbaik mereka.

Keterlibatan HOKA dalam Maybank Marathon merupakan bagian dari misi yang lebih besar yaitu membangun komunitas pelari yang kuat, inklusif, dan penuh semangat.

