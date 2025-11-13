Mayhem Hingga Belphegor Segera Menggempur Rock In Solo 2025

Kamis, 13 November 2025 – 07:17 WIB

jpnn.com, SOLO - Festival musik, Rock In Solo 2025 akan segera digelar di Benteng Vastenburg, Pasar Kliwon, Solo pada 22-23 November 2025.

Sejumlah band cadas dari luar negeri siap menghebohkan dan menghibur para metalhead.

Mayhem, band black metal veteran ternama asal Oslo, Norwegia, dipastikan mengisi satu tempat utama untuk menggempur Rock In Solo 2025.

Selanjutnya ada Belphegor grup asal Austria juga siap membawa badai sonik penghancur, Stillbirth gerombolan death metal asal Jerman, Deez Nuts dari Australia, dan Tariot asal Singapura.

Sementara dari dalam negeri sendiri, grup powerviolence Negatifa asal Jakarta, Viscral selaku monster death metal kebanggaan Bekasi, proyek kolaborasi duo veteran Yogyakarta, yaitu Serigala Malam x DPMB, serta punkrocker kabupaten Sukatani, siap tampil di Rock In Solo 2025.

Berikutnya ada nama Denisa, 510, Godplant, MCPR, Amorphous, Powerpunk, Crashead, Eden Adversary, Innocent Voice, Sprayer, Keep It Real, Engage In Vengeance, Invicta, Ugoslabier, Jubah Hitam, Tremorrage, Sworn, Righting Wrong, Libero, Baladhugal, Tendangan Badut, StereoWall, The Brandals, Kid Monster, dan lainnya.

Rock In Solo 2025 dipastikan akan berlangsung sangat spesial lantaran digelar selama dua hari dan diguncang oleh puluhan band.

Para dewan jenderal menyatakan, kondisi sosial-politik yang kurang kondusif pada 2024 membuat penyelenggara hanya bisa menggelar A Journey of Rock In Solo: XX tahun lalu.