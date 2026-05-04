Mayjen (Purn) Mahidin Simbolon Bertemu Xanana Gusmao, Rekonsiliasi Setelah 34 Tahun

jpnn.com, JAKARTA - Mayor Jenderal (Purn) Mahidin Simbolon bersilaturahmi langsung dengan Perdana Menteri Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmao.

Pertemuan penuh emosional dan nilai sejarah terjadi di Hotel Kempinski, Jakarta, Sabtu (2/5).

Ini merupakan pertemuan pertama keduanya setelah 34 tahun berlalu. Terakhir kali mereka berinteraksi pada 1992, di tengah situasi konflik yang mencekam di Timor-Leste.

Dalam catatan sejarah, hubungan keduanya sangat kompleks. Mahidin Simbolon, yang saat itu berpangkat Letnan Kolonel (Letkol) dari Komando Pasukan Khusus (Kopassus) adalah sosok yang memimpin operasi penangkapan Xanana Gusmao pada 1992.

Xanana mengenang kembali momen dramatis saat dirinya diringkus oleh pasukan yang dipimpin Mahidin.

"Akhirnya bisa bertemu lagi. Beliau juga sudah tua. Dulu beliau berpangkat Letnan Kolonel," ujar Xanana mengenang momen tersebut.

Xanana menceritakan saat itu ia tengah bersembunyi di rumah Mana Aliança Araujo di wilayah Lahane.

"Saat itu, Letnan Kolonel tersebut bersama sejumlah pasukan datang dan menangkap saya, lalu membawa saya ke markas," kenangnya.