Mayoritas Pekerja Tambang AOC Warga Lokal, Ini Faktanya

jpnn.com, OGAN KOMERING ULU - Pertambangan batu bara memiliki kontribusi dalam penyerapan tenaga kerja lokal. Hal ini terlihat dari 637 pekerja PT Abadi Ogan Cemerlang (AOC), total sebanyak 400 orang merupakan warga Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan.

"Alhamdulillah, sejak bekerja di sini perekonomian keluarga saya meningkat. Gaji sesuai UMR Palembang dan ada kepastian pendapatan setiap bulan," ujar satpam AOC, Imansyah dalam keterangan persnya, Rabu (13/8).

Dia yang direkrut sebagai Komandan Regu dan membawahi 12 orang warga lokal OKU di lokasi tambang yang sama menyebutkan, perusahaan berkontribusi besar menekan angka pengangguran terbuka di wilayah itu.

Imansyah mengaku kehidupannya kini jauh lebih baik setelah bergabung dengan AOC. Gaji yang diterimanya sesuai dengan Upah Minimum Regional (UMR) Kota Palembang, yaitu sebesar Rp3.916.635. Gaji tersebut belum termasuk tunjangan jabatan sebagai Danru, juga mendapatkan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan

"Itu kami syukuri selama ini," ungkapnya.

Site Manager AOC, Muhammad, mengungkapkan, tidak hanya karyawan tetap, belakangan AOC juga merekrut sebanyak 12 warga lokal untuk membantu pencucian truk. Hal ini dilakukan meski tambang ini sering didemo LSM.

"Jadi, kalau dilihat komposisi pekerja kami, lebih banyak persentase warga lokal, yaitu hampir 60 persen," katanya.

Kehadiran AOC juga memberikan dampak perekonomian di mana sejumlah warung makan yang berada di luar tambang ikut mendapatkan rezeki dan beberapa rumah warga dikontrak untuk para pekerja.