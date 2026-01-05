Close Banner Apps JPNN.com
Internasional - Global

Mayoritas Personel Pengamanan Nicolas Maduro Tewas

Senin, 05 Januari 2026 – 04:44 WIB
Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Foto: REUTERS/Manaure Quintero/aa

jpnn.com - JAKARTA - Sebagian besar personel pengamanan Presiden Venezuela Nicolas Maduro tewas dalam operasi militer Amerika Serikat (AS), Sabtu (3/1).

Fakta tersebut disampaikan Menteri Pertahanan Venezuela Vladimir Padrino, Minggu (4/1).

Dalam pidato yang disiarkan televisi, Padrino menuduh personel militer AS yang terlibat dalam operasi tersebut telah “secara kejam membunuh sebagian besar tim pengamanan Maduro, para prajurit, serta warga sipil yang tidak bersalah.”

Namun, dia tidak merinci jumlah korban dalam insiden tersebut.

Padrino juga menyebut Maduro sebagai “pemimpin sah dan autentik” Venezuela.

Pernyataan itu disampaikan sehari setelah Presiden AS Donald Trump mengatakan bahwa aksi militer AS pada Sabtu (3/1) berujung pada penangkapan Maduro dan istrinya, Cilia Flores.

Donald Trump juga menyatakan AS akan menegaskan kendali atas Venezuela untuk sementara waktu, dengan mengerahkan pasukan AS jika diperlukan.

Trump sebelumnya menuduh Maduro terlibat dalam pengiriman narkotika ke AS dan mempertahankan kekuasaan secara tidak sah melalui kecurangan pemilu.

Mayoritas personel pengamanan Presiden Venezuela Nicolas Maduro tewas dalam operasi militer AS.

Sumber Anadolu

TAGS   presiden venezuela  Nicolas Maduro  Donald Trump  Venezuela 
