JPNN.com - Politik - Pilkada

Mayoritas Rakyat Tolak Pilkada Melalui DPRD, Elite PKB Bilang Begini

Kamis, 08 Januari 2026 – 17:03 WIB
Pilkada langsung. Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan menyebut parpolnya menganggap usul pilkada melalui DPRD sebagai upaya mewujudkan demokrasi yang efektif dan membawa kesejahteraan rakyat. 

Hal demikian dikatakan Daniel menyikapi temuan terbaru LSI Denny JA yang menyatakan mayoritas publik menolak wacana pilkada melalui DPRD. 

"Mekanisme ini merupakan bagian utuh dari prinsip demokrasi, selama dirancang dengan tata kelola yang kuat dan terbuka," kata dia kepada awak media, Kamis (8/1).

Daniel melanjutkan poin yang perlu diperkuat dari pilkada melalui DPRD ialah uji publik kandidat secara terbuka dan rakyat bisa berpartisipasi.

Dari situ, kata Daniel, masyarakat tetap memiliki ruang untuk menilai rekam jejak, kapasitas, dan integritas para calon kepala daerah. 

"Dengan begitu, suara publik tetap menjadi faktor penentu dalam proses politik," katanya.

PKB, ujar Daniel, masih menganggap pilkada melalui DPRD menjadi satu opsi untuk meminimalisasi biaya politik yang sangat mahal.

Menurutnya, PKB membuka ruang dialog untuk membahas isu menekan biaya tinggi dengan mengubah sistem pilkada.

TAGS   pilkada  Pilkada Melalui DPRD  PKB  Daniel Johan  Survei LSI  LSI Denny JA 
