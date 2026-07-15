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JPNN.com - Otomotif - Mobil

Mazda Bawa Kejutan ke GIIAS 2026, 3 Mobil Baru Siap Meluncur, Ini Bocorannya

Rabu, 15 Juli 2026 – 16:21 WIB
Mazda Bawa Kejutan ke GIIAS 2026, 3 Mobil Baru Siap Meluncur, Ini Bocorannya - JPNN.COM
PT Eurokars Motor Indonesia (EMI) resmi meluncurkan Mazda CX-3 terbaru di Jakarta, Kamis (29/2/2024). Foto: dok PT EMI

jpnn.com, JAKARTA - Mazda Indonesia dikabarkan tengah mempersiapkan sejumlah model barunya untuk diperkenalkan kepada publik di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026.

Setidaknya ada tiga model baru yang dipersiapkan oleh pabrikan mobil asal Jepang itu.

Manajer Umum Pemasaran dan Komunikasi PT EMI Viya Arsawirej mengungkapkan ini adalah momentum yang sangat penting bagi Mazda Indonesia, terutama di GIIAS.

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"Kami akan meluncurkan tiga produk baru," kata Viya Arsawireja dalam acara jumpa media di Jakarta, Rabu.

Kendati begitu, Mazda belum mau membocorkan model apa saja yang akan dirilis pada pameran otomotif di ICE BSD City, Tangerang, Banten itu.

Perusahaan menampilkan presentasi tentang kisi-kisi produk baru yang mencakup Mazda All-New Electric Vehicle.

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Mazda 6e, yang disebut EZ-6 di pasar Tiongkok, merupakan mobil listrik terbaru dari Mazda saat ini.

Fastback yang dibekali baterai besar itu diklaim mampu menempuh jarak hingga 600 km dalam sekali pengisian daya menurut standar pengujian China Light-Duty Vehicle Test Cycle (CLTC).

Mazda Indonesia dikabarkan tengah mempersiapkan sejumlah model barunya untuk diperkenalkan kepada publik di GIIAS 2026.

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TAGS   Mobil baru Mazda  GIIAS 2026  Mazda 6e  Mazda Indonesia 

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