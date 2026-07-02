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JPNN.com - Otomotif - Mobil

Mazda Indonesia Akan Boyong Sedan Listrik EZ-6 Hasil Kemitraan dengan Changan

Kamis, 02 Juli 2026 – 15:34 WIB
Mazda Indonesia Akan Boyong Sedan Listrik EZ-6 Hasil Kemitraan dengan Changan - JPNN.COM
Mazda Indonesia bersiap membawa sedan listrik terbaru EZ-6. Foto: website mazdaindonesia

jpnn.com, JAKARTA - PT. Eurokars Motor Indonesia (Mazda) bersiap menambah amunisi di segmen kendaraan listrik Indonesia.

Pabrikan asal Jepang itu memastikan bakal membawa mobil listrik terbaru hasil kolaborasinya dengan Changan ke pasar domestik pada 2026.

COO PT. Eurokars Motor Indonesia Ricky Thio membenarkan rencana Mazda akan menambah lini EV di Indonesia.

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"Benar, kami akan membawa EV (Electric Vehicle) yang dirakit oleh Changan. Ini bagian dari strategi global Mazda," jelas Ricky kepada awak media di Bogor, Rabu (1/7).

Namun, Mazda memilih melangkah secara bertahap dengan menyesuaikan kondisi di setiap negara.

Menurut dia, tingkat adopsi kendaraan listrik, kesiapan infrastruktur pengisian daya, hingga kebutuhan konsumen menjadi pertimbangan utama sebelum menghadirkan produk baru.

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"Setiap negara memiliki kondisi yang berbeda. Indonesia tentu tidak sama dengan Amerika Serikat maupun negara lain yang infrastruktur kendaraan listriknya sudah lebih matang," ujar Ricky.

Mazda Indonesia Akan Boyong Sedan Listrik EZ-6 Hasil Kemitraan dengan Changan

PT. Eurokars Motor Indonesia (Mazda) bersiap menambah amunisi di segmen kendaraan listrik Indonesia.

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TAGS   Mazda  Sedan listrik mazda ez-6  mazda e6  Mobil listrik Mazda 
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