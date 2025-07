Mazda Indonesia Luncurkan CX-3 Kuro dan CX-60 Sport di GIIAS 2025

jpnn.com, TANGERANG - Mazda Indonesia resmi memperkenalkan dua model terbaru dari lini SUV mereka, The New Mazda CX-3 Kuro dan The New Mazda CX-60 Sport dalam gelaran GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025 di ICE BSD City, Tangerang.

Kedua model tersebut hadir dengan pembaruan desain, fitur, serta karakteristik yang lebih sporty dan elegan, menjawab kebutuhan konsumen premium akan kendaraan yang nyaman sekaligus bertenaga.

New Mazda CX-3 1.5 Sport tampil dalam dua pilihan edisi spesial, yaitu CX-3 Kuro Edition yang mengusung tampilan elegan dan maskulin, serta CX-3 Pro AutoExe yang hadir dengan body kit sporty bergaya khas Jepang.

Berlokasi di Hall 7, Booth 7C, Mazda menampilkan 8 unit display, termasuk dua line-up SUV terbaru, The New Mazda CX-3 Kuro dan The New Mazda CX-60 Sport.

Para pengunjung dapat menikmati berbagai fasilitas di dalam booth Mazda, mulai dari Mazda Café, Mazda Curated, Mazda Lounge, melihat produk kolaborasi dengan brand lokal premium, Oaken Lab, hingga menyaksikan moving gallery, hasil kerja sama dengan Vone World dan Dewi Magazine.

Pada GIIAS 2025, Mazda mengusung tema 'FOR YOU. TO FEEL. TO DRIVE' untuk menegaskan komitmennya dalam menghadirkan kendaraan yang mampu menggugah koneksi emosional dengan setiap penggunanya.

Chief Operating Officer PT Eurokars Motor Indonesia Ricky Thio menyampaikan Mazda lahir dari jati diri yang kuat.