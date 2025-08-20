Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Mazda Mulai Garap Mesin Hybrid Sendiri untuk CX-5, Meluncur Tahun Ini?

Rabu, 20 Agustus 2025 – 10:17 WIB
Mazda CX-5 facelift. ilustrasi. Foto: EMI

jpnn.com - Pabrikan mobil asal Jepang, Mazda memutuskan untuk mengembangkan teknologi sistem hybrid yang akan digunakan oleh model CX-5.

Konon, teknologi hybrid itu akan dirilis bersamaan dengan Mazda CX-5 terbaru pada tahun depan.

Laman Drive, Minggu (17/8) melaporkan, Bos Mazda Australia Vinesh Bhindi mengatakan CX-5 baru yang akan diluncurkan pada paruh kedua tahun depan dengan mengadopsi mesin 2.5 liter.

Menurut Mazda, sistem hybrid sangat penting dikembangkan sendiri, sehingga tidak akan menggunakan teknologi merek lain.

“Secara internal, insinyur Mazda memiliki keinginan kuat untuk mengembangkan teknologi mereka sendiri karena dengan begitu mereka memiliki kendali penuh,” kata Bhindi.

“Apa yang mereka inginkan agar pelanggan merasakan filosofi berkendara kami, yaitu ‘zoom zoom’ dalam ‘Jinbai Ittai’, dan saya menduga hal itu yang mendorong keputusan bahwa sistem ini harus dibuat, disesuaikan, dan dioptimalkan oleh Mazda untuk produk Mazda,” ia menambahkan.

CX-50, yang tersedia di pasar luar negeri, ditawarkan dengan sistem hybrid bersumber dari Toyota di China. Mobil itu menggunakan mesin 2.5-liter yang sama dengan RAV4 dan Camry.

Namun, Mazda tidak memilih jalur tersebut untuk model terlarisnya, melainkan memilih untuk mengembangkan teknologi penghemat bahan bakar sendiri untuk bersaing dengan Hyundai dan Kia.

TAGS   Mazda CX5  Mazda  mesin hybrid  SUV  Hyundai Tucson  KIA Sportage 
