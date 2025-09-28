Mazda Resmi Jual Mobil Listrik EZ-60, Harga Mulai Rp 250 Jutaan

Minggu, 28 September 2025 – 11:16 WIB

jpnn.com - Mazda Corporation akhirnya meluncurkan mobil listrik EZ-60 seusai diperkenalkan pada ajang Auto Shanghai 2025 beberapa waktu lalu.

Mobil yang bermain di kelas sporty utility vehicle (SUV) itu ditawarkan dalam enam varian, yakni Base Range-Extended, Pro Range-Extended, Base Pure Electric, Pro Pure Electric, dan Max Pure Electric.

Namun, untuk harga resmi mobil tersebut dibanderol mulai 119.900 yuan (16.800 USD) atau sekitar Rp 281 juta.

Dilaporkan Carnewschina pada Jumat (26/9) waktu setempat, model ini akan dipasarkan dengan nama Mazda CX-6e saat mulai diekspor pada 2026 untuk pasar internasional.

EZ-60 didasarkan pada arsitektur EPA Changan dan tersedia dalam dua pilihan mesin, yaitu versi listrik murni dan hybrid dengan jangkauan lebih luas.

Kedua versi itu memiliki desain eksterior terpadu yang mencerminkan filosofi desain Mazda sekaligus beradaptasi dengan kebutuhan kendaraan energi baru.

Bagian depan mengadopsi tata letak gril tertutup dan menampilkan logo Mazda yang menyala, kluster lampu depan terpisah, dan lampu daytime running yang ramping.

Gagang pintu tersembunyi, kaca spion samping elektronik, dan saluran aerodinamis yang terpasang pada pilar-D dan bumper depan mempertegas gaya modern SUV ini.