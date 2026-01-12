Mazda Siap Meluncurkan SUV Listrik Baru

Senin, 12 Januari 2026 – 21:57 WIB

jpnn.com - Mazda Motor Corporation mengumumkan memboyong CX-6e 2026 untuk pasar otomotif di Australia pada akhir tahun ini.

Laman Drive Senin, sebelumnya mobil di segmen SUV listrik murni (Battery Electric Vehicle/BEV) dirilis pada ajang Brussels Motor Show di Belgia.

Mobil tersebut dikatakan akan hadir di dealer lokal bersama sedan Mazda 6e.

Mazda CX-6e yang diproduksi di Tiongkok itu merupakan versi Eropa dan Australia dari Mazda EZ-60 yang dijual di Tiongkok.

Mobil itu dikembangkan oleh usaha patungan antara Mazda dan Changan Automobile.

CX-6e didasarkan pada arsitektur mobil listrik EPA Changan Automobile, sehingga mirip dengan Deepal 7.

Meski demikian, Mazda Australia belum mengungkap secara terperinci terkait spesifikasi mobil listrik itu.

Mereka akan mengungkap harga dan spesifikasi menjelang peluncuran di Australia.