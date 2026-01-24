Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Kriminal

Mbak Cristina Tewas Ditikam Pria di Depan Gereja, Pelaku Mantan Suaminya

Sabtu, 24 Januari 2026 – 15:45 WIB
Kasat Reskrim Polres Sorong, IPTU Erikson Sitorus (ANTARA/Yuvensius Lasa Banafanu)

jpnn.com - Polisi mengungkap motif kasus penikaman yang menewaskan Cristina Ewit Syufi (22), di depan Gereja Katolik Paroki Santo Bernardus Aimas, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya.

Kasat Reskrim Polres Sorong, Iptu Erikson Sitorus menyebut motif penikaman itu diduga dipicu sakit hati dari pelaku berinisial MS.

Peristiwa penikaman tersebut terjadi pada Minggu (18/1/2026), saat korban hendak mengikuti ibadah di gereja.

"Korban turun dari kendaraan transportasi daring di depan gereja. Saat itu terduga pelaku berinisial MS yang sudah menunggu langsung melakukan penusukan ke arah punggung kiri korban," ujarnya, Sabtu (24/1/2026).

Setelah ditusuk pelaku, korban sempat berlari menuju pintu gerbang gereja, namun terjatuh dan tewas beberapa menit kemudian.

Polisi kemudian melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara (TKP), serta pengembangan penyelidikan hingga berhasil menangkap terduga pelaku MS di Kampung Sisir, Distrik Saifi, Kabupaten Sorong Selatan.

Berdasarkan hasil visum et repertum, korban mengalami satu luka tusukan di bagian punggung kiri yang menjadi penyebab kematian.

Iptu Erikson menjelaskan bahwa pelaku penusukan merupakan mantan suami dari korban.

Polisi mengungkap motif penikaman Cristina Ewit Syufi (22), di depan Gereja Katolik di Kabupaten Sorong. Pelaku adalah mantan suaminya.

tewas ditikam  pembunuhan  Pembunuhan berencana  Sorong  Polres Sorong  Sakit Hati 
