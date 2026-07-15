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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Mbappe Bongkar Biang Kerok Prancis Tumbang dari Spanyol

Rabu, 15 Juli 2026 – 11:18 WIB
Mbappe Bongkar Biang Kerok Prancis Tumbang dari Spanyol - JPNN.COM
Bintang Timnas Prancis Kylian Mbappe melakukan selebrasi seusai membobol gawang Maroko. Foto: REUTERS/David Butler.

jpnn.com, ARLINGTON - Kylian Mbappe tak mencari alasan seusai Prancis dipaksa angkat koper dari Piala Dunia 2026. 

Sang kapten Les Bleus mengungkap penyebab utama kekalahan 0-2 dari Spanyol di semifinal, yakni kesalahan taktik yang membuat timnya tak mampu mengimbangi permainan La Roja.

Bertanding di AT&T Stadium, Arlington, Rabu (15/7/2026) dini hari WIB, Prancis dibuat tak berdaya setelah kebobolan lewat gol Mikel Oyarzabal dan Pedro Porro. 

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Sepanjang pertandingan, pasukan Didier Deschamps juga kesulitan menciptakan peluang bersih ke gawang Unai Simon.

Menurut Mbappe, Prancis sejak awal sudah bermain dengan pendekatan yang keliru. 

Dia menilai Les Bleus gagal menerapkan pola permainan yang selama ini menjadi kekuatan mereka saat menghadapi tim sekelas Spanyol.

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"Saya rasa kami tidak bermain sesuai gaya permainan kami, baik secara teknis maupun taktis. Jika Anda tidak melakukan apa yang seharusnya Anda lakukan di semifinal Piala Dunia, Anda tidak akan menang. Spanyol tetap setia pada rencana permainan mereka," ujar Mbappe, dikutip dari Independent.

Penyerang Real Madrid itu menjelaskan kesalahan terbesar Prancis terjadi saat melakukan pressing. 

Kapten Prancis Kylian Mbappe mengungkapkan penyebab kekalahan timnya dari Spanyol pada semifinal Piala Dunia 2026. Ia menyebut timnya salah menerapkan taktik.

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TAGS   Prancis  Spanyol  Piala Dunia 2026  Semifinal  Kylian Mbappe 
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