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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Mbappe Cedera Menjelang Semifinal Piala Dunia 2026, Begini Kondisinya

Jumat, 10 Juli 2026 – 10:10 WIB
Mbappe Cedera Menjelang Semifinal Piala Dunia 2026, Begini Kondisinya - JPNN.COM
Kylian Mbappe. Foto: Martin Meissner/AP Photo

jpnn.com, AMERIKA SERIKAT - Kemenangan Prancis atas Maroko di perempat final Piala Dunia 2026 langsung dibayangi kabar yang membuat penggemar cemas.

Kylian Mbappe mengalami cedera pergelangan kaki dan harus ditarik keluar, memunculkan kekhawatiran menjelang laga semifinal.

Dia tampil luar biasa di Stadion Boston, Amerika Serikat, Jumat (10/7) dini hari.

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Penyerang Real Madrid itu menjadi aktor utama kemenangan Les Bleus setelah menyumbang satu gol dan satu assist, sekaligus dinobatkan sebagai pemain terbaik pertandingan.

Namun, euforia kemenangan berubah menjadi kekhawatiran ketika Mbappe digantikan Jean Philippe Mateta pada menit ke-77.

Dia terlihat berjalan terpincang-pincang saat meninggalkan lapangan, memicu spekulasi Prancis terancam kehilangan pemain terbaiknya jelang semifinal.

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Kekhawatiran semakin besar ketika kamera menyorot Mbappe mendapat perawatan di bangku cadangan. Tim medis langsung membalut pergelangan kaki kanannya dan menempelkan kompres es untuk meredakan nyeri.

Beruntung bagi Prancis, Mbappe memastikan bahwa cederanya tidak serius.

Kapten Prancis Kylian Mbappe dikabarkan mengalami cedera saat menghadapi Maroko di perempatfinal. Namun, Mbappe memastikan cederanya tidak parah.

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TAGS   Kylian Mbappe  Prancis  Piala Dunia  Piala Dunia 2026 
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