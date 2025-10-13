Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Mbappe: Cristiano Ronaldo Masih Nomor 1 di Real Madrid, Panutan Bagi Saya

Senin, 13 Oktober 2025 – 11:00 WIB
Bintang Real Madrid Kylian Mbappe. Foto: REUTERS/Susana Vera.

jpnn.com - JAKARTA - Penyerang Real Madrid Kylian Mbappe memuji Cristiano Ronaldo.

Menurut Mbappe, Cristiano Ronaldo masih menjadi sosok nomor satu di Real Madrid 

Dia mengaku bahwa Ronaldo juga tetap menjadi panutan baginya dalam karier sepak bola profesional, meski sang legenda telah meninggalkan Real Madrid sejak 2018.

“Cristiano selalu menjadi panutan bagi saya," kata Mbappe dikutip dari ESPN di Jakarta, Senin (13/10).

Mbappe mengaku beruntung bisa berbicara dengan Ronaldo. Menurut dia, Ronaldo sering memberi nasihat dan banyak membantunya. 

"Menurut saya, di Madrid dia masih nomor satu. Dia tetap menjadi titik referensi bagi para pemain Real Madrid," ungkap Mbappe.

Ronaldo mencatatkan 450 gol dalam sembilan musim berseragam Madrid antara 2009 hingga 2018, dengan raihan 16 trofi, termasuk empat gelar Liga Champions. 

Mbappe menilai pengaruh Ronaldo masih terasa kuat di ruang ganti maupun di hati para pendukung Los Blancos.

Kylian Mbappe menegaskan Cristiano Ronaldo masih menjadi nomor satu di Real Madrid. Cristiano Ronaldo jadi panutan bagi Mbappe.

