Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

MBG Bakal Diberikan Selama 5 Hari, Alasannya Penghematan

Kamis, 26 Maret 2026 – 07:26 WIB
MBG Bakal Diberikan Selama 5 Hari, Alasannya Penghematan - JPNN.COM
Sejumlah murid di sebuah sekolah di Cinere, Depok, jawa Barat, menyantap roti dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ilustrasi/foto: arsip JPNN.com/Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan efisiensi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berpotensi menghemat anggaran negara hingga Rp 40 triliun per tahun.

Karena itu, Purbaya mengaku untuk mengurangi jumlah operasional dengan cara pemberian MBG hanya lima hari dalam sepekan, dari sebelumnya enam hari.

“Kan biasanya seminggu (MBG) enam hari, dia (Kepala BGN) bilang lima hari. Jadi ada efisiensi juga dari MBG, ada pengurangan cukup banyak tuh. Dia bilang saja bisa (hemat) Rp 40 triliun setahun,” kata Purbaya di Jakarta, Rabu (25/3).

Menurut Purbaya, langkah ini menunjukkan upaya Badan Gizi Nasional (BGN) dalam melakukan efisiensi anggaran di tengah kondisi ekonomi yang bergejolak akibat konflik geopolitik global.

Purbaya menegaskan rencana efisiensi tersebut berasal dari usulan Badan Gizi Nasional (BGN) bkan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Bahkan, pengumuman kebijakan ini juga akan disampaikan langsung oleh Kepala BGN Dadan Hindayana.

“Ini bukan saya yang memotong ya, memang dia (BGN) melakukan sendiri karena dia bilang masih bisa ada efisiensi dengan keadaan yang seperti sekarang ini,” ujarnya.

Purbaya menegaskan efisiensi anggaran MBG belum termasuk dalam total nilai efisiensi yang telah ditetapkan Presiden Prabowo Subianto sebesar Rp 81 triliun.(antara/jpnn)

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan efisiensi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berpotensi menghemat anggaran negara hingga Rp 40 triliun

Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   MBG  efisiensi  purbaya  BGN 
BERITA MBG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp