MBG Bakal Diberikan Selama 5 Hari, Alasannya Penghematan

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan efisiensi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berpotensi menghemat anggaran negara hingga Rp 40 triliun per tahun.

Karena itu, Purbaya mengaku untuk mengurangi jumlah operasional dengan cara pemberian MBG hanya lima hari dalam sepekan, dari sebelumnya enam hari.

“Kan biasanya seminggu (MBG) enam hari, dia (Kepala BGN) bilang lima hari. Jadi ada efisiensi juga dari MBG, ada pengurangan cukup banyak tuh. Dia bilang saja bisa (hemat) Rp 40 triliun setahun,” kata Purbaya di Jakarta, Rabu (25/3).

Menurut Purbaya, langkah ini menunjukkan upaya Badan Gizi Nasional (BGN) dalam melakukan efisiensi anggaran di tengah kondisi ekonomi yang bergejolak akibat konflik geopolitik global.

Purbaya menegaskan rencana efisiensi tersebut berasal dari usulan Badan Gizi Nasional (BGN) bkan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Bahkan, pengumuman kebijakan ini juga akan disampaikan langsung oleh Kepala BGN Dadan Hindayana.

“Ini bukan saya yang memotong ya, memang dia (BGN) melakukan sendiri karena dia bilang masih bisa ada efisiensi dengan keadaan yang seperti sekarang ini,” ujarnya.

Purbaya menegaskan efisiensi anggaran MBG belum termasuk dalam total nilai efisiensi yang telah ditetapkan Presiden Prabowo Subianto sebesar Rp 81 triliun.(antara/jpnn)