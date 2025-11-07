Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Makro

MBG Bikin Inflasi Oktober Terkerek, Dua Komoditas Jadi Faktor Utama

Jumat, 07 November 2025 – 11:26 WIB
MBG Bikin Inflasi Oktober Terkerek, Dua Komoditas Jadi Faktor Utama - JPNN.COM
Lonjakan permintaan telur dan daging ayam ras untuk MBG diindikasi menjadi pemicu inflasi Oktober. Foto: Cuci Hati/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan inflasi Oktober 2025 tercatat mengalami peningkatan sebesar 0,28 persen secara bulanan (month-to-month/mtm).

Peningkatan permintaan terhadap komoditas telur ayam ras dan daging ayam ras diidentifikasi sebagai salah satu pemicu utama kenaikan tersebut.

Permintaan tinggi tersebut diyakini berkaitan erat dengan implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Baca Juga:

"Program MBG yang berjalan selama beberapa bulan terakhir turut mendorong lonjakan permintaan terhadap telur ayam ras dan daging ayam ras,” kata Deputi Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini dalam jumpa pers daring, baru-baru ini.

Pudji menuturkan dua komoditas sumber protein hewani termasuk termasuk dalam penyumbang utama inflasi Oktober 2025.

BPS mencatat telur ayam ras menyumbang inflasi sebesar 4,43 persen, sedangkan daging ayam ras 1,13 persen.

Baca Juga:

Di samping lonjakan permintaan akibat program MBG, peningkatan biaya produksi juga turut berkontribusi terhadap inflasi.

“Kenaikan harga day-old-chick (DOC), live bird atau ayam hidup, serta harga jagung pakan di beberapa wilayah turut mendorong kenaikan harga daging ayam ras,” tuturnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan inflasi Oktober 2025 tercatat mengalami peningkatan sebesar 0,28 persen secara bulanan (month-to-month/mtm).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   BPS  MBG  inflasi  Ayam  Harga Ayam 
BERITA BPS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp