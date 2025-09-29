Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

MBG Bikin Trauma, Puluhan Siswa di Bandung Barat Sampai Dilarikan ke RS

Senin, 29 September 2025 – 20:42 WIB
MBG Bikin Trauma, Puluhan Siswa di Bandung Barat Sampai Dilarikan ke RS - JPNN.COM
Salah satu menu Makan Bergizi Gratis. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG BARAT - Sebanyak 36 siswa di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, kembali dilarikan ke rumah sakit lantaran mengeluhkan gejala keracunan makanan paket Makan Bergizi Gratis (MBG).

Puluhan siswa itu sebelumnya sudah diperbolehkan pulang setelah menjalani perawatan sebab menjadi korban pada Senin (22/9/2025).

Kepala Puskesmas Cipongkor Yuyun Sarihotimah mengatakan, penyebab siswa-siswa itu mengalami gejala keracunan karena diserang perasaan panik dan trauma.

Baca Juga:

Insiden keracunan massal yang dialami siswa tersebut meninggalkan rasa trauma yang membekas.

“Mereka ketakutan saja masih trauma keracunan MBG,” kata Yuyun saat dikonfirmasi, Senin (29/9).

Yuyun memastikan tidak ada siswa yang mengalami sakit yang serius. Mayoritas siswa yang mengalami gejala berupa mual, pusing, hingga muntah sudah diperbolehkan kembali ke rumah.

Baca Juga:

"Aman, tidak ada apa-apa, tinggal satu yang masih perlu penanganan," ungkapnya.

Banyaknya siswa yang langsung dibawa ke Puskesmas Cipongkor dan RSUD Cililin merupakan langkah sigap dari pihak sekolah maupun tenaga medis.

Sebanyak 36 siswa di Kecamatan Cipongkor,KBB, kembali dilarikan ke rumah sakit usai mengeluhkan gejala keracunan makanan paket MBG. Penyebabnya ini.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   mbg  makan bergizi gratis  siswa keracunan  keracunan MBG  Bandung Barat  Trauma 
BERITA MBG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp