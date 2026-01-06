Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

MBG Capai 55 Juta Penerima dalam Setahun, Prabowo: Brasil Butuh 11 Tahun

Rabu, 07 Januari 2026 – 00:31 WIB
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato dalam seremoni penyerahan uang hasil penagihan denda administratif kehutanan dan penyelamatan keuangan negara dari hasil tindak pidana korupsi di kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (24/12/2025). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/nym.

jpnn.com, HAMBALANG - Presiden Prabowo Subianto mengaku bangga terhadap capaian dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ketua Umum Gerindra itu menyebutkan program MBG sudah menjangkau 55 juta penerima manfaat sampai awal 2026 ini.

Hal itu disampaikan Prabowo saat taklimatnya dalam agenda retret menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Selasa (6/1).

"Hari ini adalah 6 Januari 2026 dan kami sudah mencapai. Hari ini dilaporkan kepada saya 55 juta penerima manfaat (MBG), 55 juta. 55 juta anak-anak Indonesia menerima makanan tiap hari dan termasuk ibu-ibu hamil," ungkap Prabowo.

Prabowo menyebutkan angka tersebut dicapai hanya dalam waktu kurang lebih satu tahun sejak awal dilaksanakan.

Dia lalu membandingkan dengan negara lain seperti Brasil yang butuh waktu 11 tahun agar program MBG bisa menjangkau puluhan juta penerima.

"Karena negara-negara yang kami ketahui contoh Brasil, Presiden Brasil menyampaikan kepada saya, mereka butuh 11 tahun untuk mencapai 40 juta penerima manfaat," kata dia.

"Kita satu tahun mencapai 55 juta penerima manfaat. Ini sesuatu yang membanggakan," lanjutnya.

