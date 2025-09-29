MBG di SMAN 1 Kedungwaru Dihentikan Mendadak, Pemberitahuan Tengah Malam

jpnn.com - TULUNGAGUNG - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMAN 1 Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, dihentikan secara mendadak.

Belum ada penjelasan mengenai alasan penghentian program MBG di SMAN 1 Kedungwaru.

Diketahui, program MBG di sekolah tersebut sempat berjalan dua pekan sejak diluncurkan 1 September 2025.

Baca Juga: Zulhas Ungkap Arahan Prabowo soal Marak Kasus Keracunan MBG

Wakil Kepala Humas SMAN 1 Kedungwaru Andy Chandra Purwonegoro mengatakan, pihaknya mendapat pemberitahuan program MBG melalui pesan WhatsApp pada tengah malam.

"Dalam pesan singkat itu, disampaikan bahwa pasokan MBG dihentikan mulai pertengahan September. Penyebabnya kami kurang tahu. Informasi hanya disampaikan lewat WhatsApp sekitar pukul 23.00 WIB," ujarnya, Senin (29/9).

Andy menegaskan selama dua minggu pelaksanaan, pengiriman makanan dari SPPG di Jalan Panglima Sudirman berjalan lancar dan kualitas hidangan baik.

"Kantin sekolah juga tidak terganggu karena MBG datang sekitar pukul 11.00 WIB. Kendalanya hanya teknis pembagian ke 1.300 siswa," katanya.

Informasi yang berkembang, program MBG di SMAN 1 Kedungwaru dihentikan karena sempat ada kejadian sejumlah siswa penerima manfaat mengalami mulas usai makan menu yang disajikan.