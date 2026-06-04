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JPNN.com - Nasional - Sosial

MBG Disasar Hoaks Lagi, BGN Sampaikan Klarifikasi soal SPPG Tetap Beroperasi

Kamis, 04 Juni 2026 – 19:49 WIB
MBG Disasar Hoaks Lagi, BGN Sampaikan Klarifikasi soal SPPG Tetap Beroperasi - JPNN.COM
Badan Gizi Nasional. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Badan Gizi Nasional atau BGN yang baru saja mengalami perubahan kepemimpinan kembali menjadi sasaran hoaks alias kabar bohong.

Hoaks yang beredar itu menyebut satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG dapat menghentikan operasional apabila dana yang tersedia tidak mencukupi untuk pengadaan menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang pun menepis kabar itu. Menurut dia, BGN memastikan seluruh layanan Program MBG tetap berjalan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.

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"Kami menegaskan bahwa informasi yang menyebut BGN memerintahkan penghentian operasional dapur MBG adalah tidak benar. Tidak ada kebijakan maupun instruksi resmi dari BGN terkait penghentian operasional," ujar Nanik dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (4/6/2026).

Mantan wartawan itu menegaskan MBG sebagai program strategis nasional tetap berjalan dan terus melayani para penerima manfaat. Namun, Nanik mengakui adanya dinamika administratif dalam proses pencairan anggaran.

Walakin, Nanik menegaskan hal itu tidak mengubah komitmen pemerintah dalam menjalankan Program MBG. Kini, program andalan Presiden Prabowo Subianto itu terus diperluas untuk menjangkau lebih banyak penerima manfaat di berbagai daerah.

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Nanik pun mengimbau seluruh mitra, yayasan, pengelola SPPG, pemasok, maupun masyarakat untuk selalu mengacu pada informasi resmi yang disampaikan melalui kanal komunikasi BGN.

Selain itu, BGN juga mengingatkan masyarakat tidak mudah terbujuk informasi yang sumbernya tidak bisa diverifikasi.

Badan Gizi Nasional atau BGN yang baru saja mengalami perubahan kepemimpinan kembali menjadi sasaran hoaks alias kabar bohong soal penghentian operasional SPPG.

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TAGS   BGN  Badan Gizi Nasional  MBG  makan bergizi gratis  Nanik Sudaryati Deyang  hoaks 
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