MBG Jadi Peluang bagi Pengusaha Lokal untuk Penuhi Kebutuhan Bahan Baku SPPG

jpnn.com, JAKARTA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah digulirkan terbukti memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pergerakan ekonomi di tingkat desa dan membuka peluang pasar baru yang masif, khususnya bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta sektor peternakan dan pertanian.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Peternakan Cecep Muhammad Wahyudin menegaskan dampak program ini luar biasa terhadap masyarakat, terutama bagi dunia usaha di tingkat lokal.

"Dari sebaran SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) di seluruh Indonesia yang hingga ke tingkat pedesaan, MBG itu menggerakkan ekonomi desa dengan luar biasa," ujar Cecep.

Menurut Cecep, program MBG menciptakan captive market atau pasar eksklusif yang pasti bagi produsen lokal.

Berdasarkan simulasi perhitungan, Cecep menyebutkan bahwa satu SPPG yang melayani rata-rata 4.000 orang per hari, dengan estimasi belanja per porsi Rp 9.000, memiliki perputaran uang belanja harian baku sekitar Rp 36 juta per hari.

"Ini captive market untuk masyarakat. Tentunya kita tidak bisa memenuhi semua ini dari kota. Tentu kita beli melalui pemasok di sekitar SPPG," jelasnya.

Sektor yang paling merasakan dampak positifnya adalah pertanian, dengan pertumbuhan yang cukup signifikan. Sementara untuk peternakan, Kadin Indonesia tengah mengambil langkah strategis.

"Hari ini yang paling dibutuhkan adalah telur dan ayam, diharapkan peternak rakyat atau peternak mandiri kembali bangkit," kata Cecep.