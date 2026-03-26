JPNN.com - Nasional - Humaniora

MBG Jadi Sasaran Hoaks Lagi, BGN Sampaikan Klarifikasi

Kamis, 26 Maret 2026 – 10:10 WIB
Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Sony Sonjaya. Foto: Rizki Ganda Marito/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali dijadikan bahan informasi palsu alias hoaks yang tersebar luas di media sosial.

Kali ini, kabar palsu itu menyebut MBG akan tetap dibagikan meski pemerintah memutuskan pemberlakuan pembelajaran daring atau online.

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya pun menepis hoaks itu.

Menurut dia, sampai saat ini BGN belum membahas maupun menyusun petunjuk teknis alias juknis tentang penyaluran MBG pada masa pembelajaran daring.

"Sampai saat ini pemerintah sendiri belum memutuskan kebijakan pembelajaran online pada anak-anak sekolah," ujar Sony melalui siaran pers BGN, Rabu (25/3/2026).

Pimpinan BGN yang membidangi operasional pemenuhan gizi itu menegaskan sejauh ini pelaksanaan Program MBG masih mengacu pada mekanisme yang berlaku saat sekolah menerapkan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka atau luring.

Sony pun mengimbau masyarakat tidak mudah teperdaya informasi yang belum jelas asal-usulnya, terutama yang menyebar di media sosial. "Setiap kebijakan resmi terkait MBG akan disampaikan langsung oleh BGN melalui kanal komunikasi yang kredibel," imbuhnya.

Lebih lanjut Sony menegaskan BGN berkomitmen memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai standar, baik dari sisi kualitas gizi maupun tata kelola penyalurannya. Dengan demikian, manfaat program andalan Presiden Prabowo Subianto itu benar-benar dirasakan oleh para siswa di seluruh Indonesia.

