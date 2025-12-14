MBG Masuk Papua, Hampir 200.000 Anak Merasakan Manfaatnya Setiap Hari

jpnn.com, SORONG - Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Billy Mambrasar menyampaikan MBG memiliki dan manfaat sangat positif di Bumi Cenderawasih.

Hingga Agustus 2025, lebih dari 200.000 anak Papua telah menerima manfaat makan bergizi gratis setiap hari. Angka ini setara dengan 25 persen dari target 414 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau 101 dapur MBG yang telah beroperasi di seluruh wilayah Papua.

Artinya, baru seperempat dari target yang berjalan, namun dampaknya sudah terasa signifikan tidak hanya bagi kesehatan dan tumbuh kembang anak-anak Papua, tetapi juga dalam penyerapan ribuan tenaga kerja lokal, khususnya Orang Asli Papua (OAP), di berbagai dapur MBG.

Jika target 100 persen tercapai, jutaan anak Papua diharapkan dapat tumbuh sehat secara jasmani dan mengurangi stunting di Tanah Papua.

Berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN) per Agustus 2025, Billy Mambrasar, selaku Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, secara aktif turun langsung meninjau dapur-dapur MBG di seluruh provinsi di Tanah Papua.

Salah satu kunjungan tersebut dilakukan di Dapur MBG Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, pada Jumat (28/11).

Dalam kunjungan tersebut, Billy juga berdialog dengan para pekerja dapur. Rolina Rumpaidus, salah satu pekerja Dapur MBG Sorong, menyampaikan apresiasinya atas program ini.

“Kami berterima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto. Program ini memberi kami pengalaman dan pekerjaan baru. Kami dilibatkan langsung dalam menyiapkan, mengelola, dan memastikan makanan terbaik sampai ke anak-anak sekolah,” ujar Rolina.