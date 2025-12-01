Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

MBG Sumbar Dialihkan kepada Korban Bencana, Sehari 108 Ribu Paket Makanan Disalurkan

Senin, 01 Desember 2025 – 16:07 WIB
Warga menunaikan salat di area rumah yang rusak akibat banjir bandang di Desa Aek Garoga, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Minggu (30/11/2025). Bencana banjir bandang yang terjadi pada Selasa (25/11) lalu menyebabkan rumah warga rusak, kendaraan hancur, jalan dan jembatan putus.ANTARA FOTO/Yudi Manar/YU

jpnn.com, PADANG - Bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Barat menyebabkan aktivitas masyarakat lumpuh, termasuk kegiatan belajar mengajar di berbagai sekolah.

Menanggapi kondisi tersebut, sebanyak 41 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang biasanya beroperasi di sekolah-sekolah kini mengalihkan distribusi Makanan Bergizi Gratis (MBG) langsung kepada masyarakat terdampak banjir.

Langkah cepat itu berhasil menyalurkan lebih dari 108.000 paket makanan ke delapan kabupaten/kota yang mengalami dampak terparah di Sumbar.

Penyaluran MBG yang biasanya diperuntukkan bagi para siswa kini sepenuhnya difokuskan kepada korban bencana.

Menyusul kebijakan meliburkan sekolah di sejumlah daerah seperti Pasaman Barat, Pesisir Selatan, Tanah Datar, Solok, Bukittinggi, Pariaman, Kota Solok, dan Padang.

Perincian distribusi MBG dari masing-masing SPPG adalah sebagai berikut:

* Kabupaten Pesisir Selatan (10 SPPG) dan Kota Padang (8 SPPG): total 22.000 paket.

* Kabupaten Solok (5 SPPG) dan Kota Bukittinggi (6 SPPG): total 15.649 paket.

