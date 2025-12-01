MBG Sumbar Dialihkan kepada Korban Bencana, Sehari 108 Ribu Paket Makanan Disalurkan

Senin, 01 Desember 2025 – 16:07 WIB

jpnn.com, PADANG - Bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Barat menyebabkan aktivitas masyarakat lumpuh, termasuk kegiatan belajar mengajar di berbagai sekolah.

Menanggapi kondisi tersebut, sebanyak 41 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang biasanya beroperasi di sekolah-sekolah kini mengalihkan distribusi Makanan Bergizi Gratis (MBG) langsung kepada masyarakat terdampak banjir.

Langkah cepat itu berhasil menyalurkan lebih dari 108.000 paket makanan ke delapan kabupaten/kota yang mengalami dampak terparah di Sumbar.

Penyaluran MBG yang biasanya diperuntukkan bagi para siswa kini sepenuhnya difokuskan kepada korban bencana.

Menyusul kebijakan meliburkan sekolah di sejumlah daerah seperti Pasaman Barat, Pesisir Selatan, Tanah Datar, Solok, Bukittinggi, Pariaman, Kota Solok, dan Padang.

Perincian distribusi MBG dari masing-masing SPPG adalah sebagai berikut:

* Kabupaten Pesisir Selatan (10 SPPG) dan Kota Padang (8 SPPG): total 22.000 paket.

* Kabupaten Solok (5 SPPG) dan Kota Bukittinggi (6 SPPG): total 15.649 paket.