Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Sosial

McD Berbagi Kurban Jangkau 21 Kota, Tebar Kepedulian hingga Komunitas Marginal

Selasa, 02 Juni 2026 – 12:11 WIB
McD Berbagi Kurban Jangkau 21 Kota, Tebar Kepedulian hingga Komunitas Marginal - JPNN.COM
Kegiatan sosial McDonalds Indonesia. Foto: mcd

jpnn.com, JAKARTA - Bertepatan dengan usia ke-35 tahun kehadiran McDonald’s di tanah air, perusahaan kembali menggelar program "McD Berbagi Kurban" yang tahun ini menjangkau lebih banyak wilayah dan penerima manfaat.

Memasuki tahun ketiga penyelenggaraan, program tersebut hadir di 23 lokasi yang tersebar di 21 kota dan kabupaten di 11 provinsi.

Sebanyak 25 ekor hewan kurban disalurkan melalui masjid dan pesantren di sekitar restoran McDonald’s Indonesia.

Baca Juga:

Penyaluran dilakukan di berbagai daerah, mulai dari Aceh, Riau, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur hingga Sulawesi Selatan.

Associate Director of Communications McDonald’s Indonesia, Meta Rostiawati, mengatakan Iduladha menjadi pengingat penting tentang nilai kepedulian dan kebersamaan yang tumbuh di tengah masyarakat Indonesia.

Menurut dia, selama 35 tahun hadir di Indonesia, McDonald’s belajar bahwa keberadaan yang bermakna tidak hanya diwujudkan melalui layanan, tetapi juga melalui kepedulian yang konsisten kepada masyarakat.

Baca Juga:

“McD Berbagi Kurban menjadi wujud nyata dari semangat tersebut,” ujar Meta dalam keterangannya, Selasa (2/6).

Tak hanya menyalurkan hewan kurban, McDonald’s Indonesia juga membagikan lebih dari 2.100 paket makanan.

Bertepatan dengan usia ke-35 tahun kehadiran McDonald’s di tanah air, perusahaan kembali menggelar program "McD Berbagi Kurban"

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   MCD  McD Berbagi Kurban  McDonalds Indonesia  Hewan kurban 
BERITA MCD LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp