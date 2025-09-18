Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

McDonald's Indonesia Meresmikan Gerai Pertama di Pontianak

Kamis, 18 September 2025 – 10:21 WIB
Gerai pertama McDonalds di Pontianak, Kalbar. Foto: mcdonalds

jpnn.com, JAKARTA - McDonald’s Indonesia melakukan ekspansi dengan meresmikan gerai pertama di Pontianak, Kalimantan Barat.

Pembukaan restoran baru itu mempertegas konsistensi dan komitmen berkelanjutan McDonald’s Indonesia dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyambut baik masuknya investasi, khususnya di sektor perdagangan dan jasa.

“Kehadiran investasi seperti waralaba internasional di sektor food and beverage (F&B) menjadi bukti bahwa Pontianak merupakan kota yang terbuka dan memiliki potensi tinggi bagi pelaku usaha,” ungkap Edi, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (18/9).

Kehadiran restoran baru menandai langkah penting dalam ekspansi McDonald’s di Indonesia, dengan total lebih dari 300 restoran yang kini beroperasi di seluruh nusantara.

Dalam kurun waktu kurang dari dua tahun, McDonald’s Indonesia telah membuka tiga restoran di Kalimantan Barat, di Singkawang pada Agustus 2024, di Kawasan Bumi Raya pada Juni 2025, dan kini di pusat Kota Pontianak.

Ekspansi yang berkelanjutan tentunya didorong oleh potensi besar yang dimiliki Kalimantan Barat, baik dari sisi pertumbuhan infrastruktur, daya beli masyarakat, maupun tingginya antusiasme masyarakat terhadap kehadiran McDonald’s Indonesia.

Associate Director of Operations PT. Rekso Nasional Food Yunus Sharon menyampaikan pertumbuhan ekonomi yang positif di Kalimantan Barat menjadi dasar optimisme untuk terus berkembang di wilayah ini.

