McDonald’s Merenovasi 44 Lapangan Sekolah Berkat Chicken Muffin Gratis! Ini Dampaknya

jpnn.com, JAKARTA - McDonald’s Indonesia melalui PT. Rekso Nasional Food merampungkan renovasi 44 fasilitas olahraga sekolah di 12 provinsi.

Renovasi hasil dari donasi Rp750 juta yang terkumpul lewat pembagian 150.000 Chicken Muffin gratis, pada program National Breakfast Day (NBD) ke-13, Februari 2025 lalu.

Setiap Chicken Muffin yang dibagikan setara dengan donasi Rp5.000 atas nama pelanggan, seluruh dana diarahkan untuk perbaikan sarana olahraga di berbagai daerah.

Mengusung tema “Wujudkan Generasi Sehat dan Aktif”, NBD ke-13 menjadi bagian dari komitmen McDonald’s Indonesia memperluas akses ruang berolahraga layak bagi siswa.

Upaya tersebut menanggapi minimnya fasilitas olahraga di sekolah-sekolah Indonesia.

Berdasarkan data Kementerian Pemuda dan Olahraga, dari sekitar 439 ribu sekolah, kurang dari 12 persen yang memiliki fasilitas olahraga memadai.

“Seluruh hasil donasi kami salurkan melalui proses pemetaan kebutuhan yang terukur, mulai dari seleksi sekolah, proses renovasi, hingga penyediaan perlengkapan olahraga sesuai kondisi di lapangan,” ujar Associate Director of Marketing McDonald’s Indonesia Caroline Kurniadjaja, Jumat (5/12).

Caroline menambahkan fasilitas yang lebih layak diharapkan dapat mendorong siswa untuk lebih aktif berolahraga.