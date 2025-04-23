McDonald's Merilis A Minecraft Movie Meal dan Happy Meal, Terbatas
jpnn.com, JAKARTA - Terinspirasi antusiasme penggemar Minecraft di dunia, A Minecraft Movie Meal dan Happy MealA Minecraft Movie Meal dan Happy MealA.
Minecraft Movie Meal dan Happy MealA Minecraft Movie Meal dan Happy MealA Minecraft Movie Meal dan Happy Meal.McDonald’s Indonesia meluncurkan A Minecraft Movie Meal dan Happy Meal.
Selain menikmati menu favorit, pelanggan juga bisa mengumpulkan koleksi mainan Minecraft yang terinspirasi langsung dari karakter dan elemen ikonik dalam gim.
"Kami sangat senang bisa membawa kolaborasi ini kepada pelanggan di Indonesia. A Minecraft Movie Meal edisi terbatas ini bisa dinikmati dan dikoleksi pelanggan," kata Associate Director of Marketing McDonald’s Indonesia Caroline Kurniadjaja, dalam keterangannya, Rabu (23/4).
Koleksi Eksklusif dan Skin In-Game Spesial
Koleksi spesial A Minecraft Movie Meal bisa didapatkan dalam periode terbatas dari 7 hingga 27 April 2025 (selama persediaan masih ada).
Menu spesial itu hadir dalam dua pilihan, yaitu Paket Hemat Double Cheeseburger dan PaNas 2 (Paket Nasi + Ayam + Minum).
Setiap pembelian A Minecraft Movie Meal akan dilengkapi dengan 1 Minecraft Movie Blind Box.