MD2 Grup Piala Dunia 2026 Berakhir, 7 Tim Tembus 32 Besar, Termasuk Kolombia

jpnn.com - GUADALAJARA - Kolombia menjadi tim ke-7 yang memastikan tiket 32 Besar Piala Dunia 2026 setelah Meksiko, Amerika Serikat, Jerman, Argentina, Prancis, dan Norwegia.

Kolombia memastikan tiket fase gugur itu setelah bersusah payah menaklukkan Kongo 1-0, pada matchday 2 Grup K di Guadalajara Stadium, Guadalajara, Rabu (24/6) siang WIB.

Itu kemenangan kedua Kolombia, setelah di MD1 menaklukkan Uzbekistan 3-1.

Satu-satunya gol yang lahir pada laga Kolombia vs Kongo dicetak bek kanan Daniel Munoz pada menit ke-76.

Kolombia mendahului Portugal yang menjadi unggulan utama Grup K.

Pada MD3 atau terakhir, Kolombia berhadapan dengan Portugal. Apa pun hasilnya, Kolombia berhak masuk 32 Besar.

Laga Kolombia vs Kongo menjadi penutup MD2 grup, dan mulai Kamis (25/6) hadir pertandingan terakhir buat seluruh kontestan di grup. (fifa/jpnn)

Hasil Pertandingan Piala Dunia 2026 (hingga Rabu, 24/6 pukul 11.00 WIB)

MD 1

Grup A: Meksiko vs Afrika Selatan 2-0

Grup A: Korea vs Ceko 2-1

Grup B: Kanada vs Bosnia and Herzegovina 1-1

Grup D: Amerika Serikat vs Paraguay 4-1

Grup B: Qatar vs Swiss 1-1

Grup C: Brasil vs Maroko 1-1

Grup C: Haiti vs Skotlandia 0-1

Grup D: Australia vs Turki 2-0

Grup E: Jerman vs Curacao 7-1

Grup F: Belanda vs Jepang 2-2

Grup E: Pantai Gading vs Ekuador 1-0

Grup F: Swedia vs Tunisia 5-1

Grup H: Spanyol vs Tanjung Verde 0-0

Grup G: Belgia vs Mesir 1-1

Grup H: Arab Saudi vs Uruguay 1-1

Grup G: Iran vs Selandia Baru 2-2

Grup I: Prancis vs Senegal 3-1

Grup I: Irak vs Norwegia 1-4

Grup J: Argentina vs Aljazair 3-0

Grup J: Austria vs Yordania 3-1

Grup K: Portugal vs Kongo 1-1

Grup L: Inggris vs Kroasia 4-2

Grup L: Ghana vs Panama 1-0

Grup K: Uzbekistan vs Kolombia 1-3

MD2 Grup

Grup A: Ceko vs Afrika Selatan 1-1

Grup B: Swiss vs Bosnia and Herzegovina 4-1

Grup B: Kanada vs Qatar 6-0

Grup A: Meksiko vs Korea 1-0

Grup D: Amerika Serikat vs Australia 2-0

Grup C: Skotlandia vs Maroko 0-1

Grup C: Brasil vs Haiti 3-0

Grup D: Turki vs Paraguay 0-1

Grup F: Belanda vs Swedia 5-1

Grup E: Jerman vs Pantai Gading 2-1

Grup E: Ekuador vs Curacao 0-0

Grup F: Tunisia vs Jepang 0-4

Grup H: Spanyol vs Arab Saudi 4-0

Grup G: Belgia vs Iran 0-0

Grup H: Uruguay vs Tanjung Verde 2-2

Grup G: Selandia Baru vs Mesir 1-3

Grup J: Argentina vs Austria 2-0

Grup I: Prancis vs Irak 3-0

Grup I: Norwegia vs Senegal 3-2

Grup J: Yordania vs Aljazair 1-2

Grup K: Portugal vs Uzbekistan 5-0

Grup L: Inggris vs Ghana 0–0

Grup L: Panama vs Kroasia 0–1

Grup K: Kolombia vs Kongo 1–0

Jadwal Kamis (25/6)

MD3 Grup

Grup B: Swiss vs Kanada – kick off 02.00 WIB

Grup B: Bosnia Herzegovina vs Qatar – kick off 02.00 WIB

Grup C: Skotlandia vs Brasil – kick off 05.00 WIB

Grup C: Maroko vs Haiti – kick off 05.00 WIB

Grup A: Ceko vs Meksiko – kick off 08.00 WIB

Grup A: Afrika Selatan vs Korea – kick off 08.00 WIB

Klasemen Grup Piala Dunia 2026

A: 1. Meksiko (Poin 6) | 2. Korea (3) | 3. Ceko (1) | 4. Afrika Selatan (1)

B: 1. Kanada (4) | 2. Swiss (4) | 3. Bosnia Herzegovina (1) | 4. Qatar (1)

C: 1. Brasil (4) | 2. Maroko (4) | 3. Skotlandia (3) | 4. Haiti (0)

D: 1. Amerika Serikat (6) | 2. Australia (3) | 3. Paraguay (3) | 4. Turki (0)

E: 1. Jerman (6) | 2. Pantai Gading (3) | 3. Ekuador (1) | 4. Curacao (1)

F: 1. Belanda (4) | 2. Jepang (4) | 3. Swedia (3) | 4. Tunisia (0)

G: 1. Mesir (4) | 2. Iran (2) | 3. Belgia (2) | 4. Selandia Baru (1)

H: 1. Spanyol (4) | 2. Uruguay (2) | 3. Tanjung Verde (2) | Arab Saudi (1)

I: 1. Prancis (6) | 2. Norwegia (6) 3. Senegal (0) | 4. Irak (0)

J: 1. Argentina (6) | 2. Austria (3). | 3. Aljazair (3) | 4. Yordania (0)

K: 1. Kolombia (6) | 2. Portugal (4) | 3. Kongo (1) | 4. Uzbekistan (0)

L: 1. Inggris (4) | 2. Ghana (4) | 3. Kroasia (3) | 4. Panama (0)

Juara + Runner Up masing-masing grup, ditambah 8 tim peringkat ketiga terbaik masuk 32 Besar.

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