MDLA dan Entitas Anak Usaha Meraih Certified Governance 2025

Senin, 24 November 2025 – 21:28 WIB

jpnn.com, JAKARTA - PT Medela Potentia Tbk (MDLA) dan entitas anak usaha mendapatkan pengakuan publik melalui Investor Daily ESG Appreciation 2025, dengan meraih penghargaan Certified Governance pada Kamis, (20/11).

Penghargaan Certified Governance ini merupakan pengakuan tata kelola kedua yang diraih MDLA sepanjang 2025.

Direktur Utama MDLA, Krestijanto Pandji mengatakan rekognisi tersebut menjadi validasi atas langkah konsisten perusahaan.

“Sebagai kelompok usaha di bidang kesehatan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia, penghargaan ini menegaskan komitmen kami untuk menjaga standar tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan,” ungkapnya.

Dalam praktiknya, MDLA menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan kewajaran sebagai kerangka Good Corporate Governance (GCG).

Pendekatan tersebut diperkuat dengan sosialisasi rutin kode etik kepada seluruh karyawan MDLA dan entitas anak sebagai pedoman perilaku profesional.

Seluruh proses operasional juga dijalankan dengan kepatuhan terhadap standar regulasi dan sertifikasi yang relevan, termasuk CDOB, CDAKB, CPAKB, GSDP WHO, jaminan halal, serta berbagai standar manajemen mutu internasional.

Sebelumnya perusahaan memperoleh TOP GRC Awards 2025 kategori #4 Star (Sangat Baik) atas implementasi tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan.