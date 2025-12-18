Medali Emas Kontingen Indonesia Tembus 80 Keping, Menpora Erick Minta Jangan Terlena

Kamis, 18 Desember 2025 – 20:23 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Perolehan medali emas kontingen Indonesia di SEA Games 2025 sudah mencapai target yang diharapkan.

Hingga Kamis (18/12) sore WIB tercatat Indonesia sudah mengoleksi 274 medali dengan perincian 80 emas, 90 perak, dan 102 perunggu.

Menpora Erick Thohir mengaku bersyukur dengan torehan yang telah diraih kontingen Indonesia di SEA Games 2025.

Dengan semangat juang, pengorbanan, dan performa maksimal akhirnya para atlet mampu mempersembahkan emas.

“Alhamdulillah Indonesia sukses menembus target 80 emas. Ini semua berkat perjuangan para atlet yang gigih, dan tak kenal menyerah.”

“Terima kasih, kalian adalah pahlawan olahraga yang membuat lagu kebangsaan Indonesia Raya terus berkumandang dari arena ke arena SEA Games,” ujar pria kelahiran 30 Mei 1970 itu.

Kontingen Indonesia mulai membuka keran medali emas hari ini melalui Eva Desiana, Martina Ayu Pratiwi, dan Zahra Bulan Aprillian Putri dari Women’s Duathlon Team Relay.

Medali emas lainnya disumbangkan cabang triathlon atas nama Martina Ayu Pratiwi, Alias Praji, Zahra Bulan Aprillia Putri, dan Hauqalah Fakhal Arvyello (Mixed Duathlon Team Relay).