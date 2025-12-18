Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - All Sport

Medali Emas Kontingen Indonesia Tembus 80 Keping, Menpora Erick Minta Jangan Terlena

Kamis, 18 Desember 2025 – 20:23 WIB
Medali Emas Kontingen Indonesia Tembus 80 Keping, Menpora Erick Minta Jangan Terlena - JPNN.COM
Selebrasi atlet perahu naga Indonesia seusai mempersembahkan medali emas pada nomor Men’s Small Boat 200 m di Royal Thai Navy Rowing and Canoeing Training Centre, Chonburi, Kamis (18/12). Foto: NOC Indonesia/Didik Setiawan

jpnn.com, JAKARTA - Perolehan medali emas kontingen Indonesia di SEA Games 2025 sudah mencapai target yang diharapkan.

Hingga Kamis (18/12) sore WIB tercatat Indonesia sudah mengoleksi 274 medali dengan perincian 80 emas, 90 perak, dan 102 perunggu.

Menpora Erick Thohir mengaku bersyukur dengan torehan yang telah diraih kontingen Indonesia di SEA Games 2025.

Baca Juga:

Dengan semangat juang, pengorbanan, dan performa maksimal akhirnya para atlet mampu mempersembahkan emas.

“Alhamdulillah Indonesia sukses menembus target 80 emas. Ini semua berkat perjuangan para atlet yang gigih, dan tak kenal menyerah.”

“Terima kasih, kalian adalah pahlawan olahraga yang membuat lagu kebangsaan Indonesia Raya terus berkumandang dari arena ke arena SEA Games,” ujar pria kelahiran 30 Mei 1970 itu.

Baca Juga:

Kontingen Indonesia mulai membuka keran medali emas hari ini melalui Eva Desiana, Martina Ayu Pratiwi, dan Zahra Bulan Aprillian Putri dari Women’s Duathlon Team Relay.

Medali emas lainnya disumbangkan cabang triathlon atas nama Martina Ayu Pratiwi, Alias Praji, Zahra Bulan Aprillia Putri, dan Hauqalah Fakhal Arvyello (Mixed Duathlon Team Relay).

Perolehan medali emas kontingen Indonesia di SEA Games 2025 sudah mencapai target yang diharapkan, Kamis (18/12)

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   SEA Games 2025  Menpora Erick  menpora erick thohir  Medali Emas  Kontingen Indonesia 
BERITA SEA GAMES 2025 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp