Medali SEA Games 2025: Thailand Memimpin, Indonesia Nomor 2

Rabu, 10 Desember 2025 – 22:02 WIB

jpnn.com - BANGKOK - Indonesia untuk sementara berada di anak tangga kedua klasemen perolehan medali SEA Games 2025.

Hingga Rabu (10/12) pukul 21.45 WIB, Kontingen Merah Putih mendulang lima emas, sembilan perak, dan tujuh perunggu.

Kepingan emas Indonesia hari ini datang dari cabor renang, taekwondo, kayak, petanque, dan bulu tangkis.

Jason Donovan Yusuf menyumbang emas terbaru Indonesia, setelah menguasai renang nomor 100 meter gaya punggung putra di Huamark Aquatic Center, Bangkok, Rabu malam.

Sementara itu, tuan rumah Thailand menggila, langsung menjauh di hari pertama perebutan emas.

Thailand memimpin klasemen dengan 19 emas, 13 perak, dan sembilan perunggu. (sg2025/jpnn)

Klasemen Perolehan Medali SEA Games 2025 Hingga Rabu (10/12) 21.45 WIB

sg2025