Medela Potentia Bagikan Dividen Rp176,5 Miliar & Tetapkan Susunan Direksi Baru

jpnn.com, JAKARTA - PT Medela Potentia Tbk (MDLA) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan pada Selasa, (12/5).

RUPS menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp176.561.595.000 atau setara dengan Rp12,6 per saham.

Sekretaris Perusahaan Wimala Widjaja, menjelaskan pembagian dividen ini mencerminkan komitmen perseroan untuk terus memberikan nilai tambah kepada para pemegang saham secara konsisten sejak Perseroan menjadi perusahaan terbuka.

Pada tahun sebelumnya, Perseroan membagikan dividen sebesar 40 persen dari laba bersih, sementara pada tahun buku 2025 Perseroan meningkatkan rasio pembagian dividen menjadi 45 persen dari laba bersih.

“Perseroan mempertahankan dividen reguler sebesar 40 persen dari laba bersih, sekaligus menambahkan dividen tambahan sebesar 5 persen. Total dividen yang dibagikan mencapai Rp12,6 per saham, meningkat 28,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya," ujar Wimala.

Dalam RUPST, pemegang saham juga menyetujui pengunduran diri Krestijanto Pandji dari jabatannya sebagai Direktur Utama.

Perubahan susunan Direksi ini diharapkan bisa melanjutkan kepemimpinan perseroan sekaligus meningkatkan kinerja perusahaan dalam menghadapi dinamika industri kesehatan.

“Pergantian kepemimpinan ini diharapkan dapat semakin memperkuat fondasi organisasi serta mendorong akselerasi strategi bisnis Perseroan secara berkelanjutan,” tutur Wimala.