JPNN.com - Politik - Legislatif

Media Asing Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Mardani PKS: Jangan Langsung Dipercaya

Senin, 03 November 2025 – 19:17 WIB
Politikus PKS Mardani Ali Sera. Ilustrasi. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera mengingatkan publik untuk tidak mudah percaya narasi asing yang membahas soal Ibu Kota Nusantara (IKN).

Mardani berkata demikian demi menanggapi berita The Guardian yang menyebut IKN bakal menjadi kota hantu.

"Pertama, pendapat asing jangan langsung dipercaya. Mesti dilihat fakta secara keseluruhan," kata Mardani melalui layanan pesan, Senin (3/11).

Dia mengatakan label IKN bakal menjadi Kota Hantu bisa jadi dilihat dari data secara parsial dan kurangnya aktivitas di tempat tersebut.

"Bab Kota Hantu bisa jadi data yang dilihat parsial. Bisa jadi juga fakta memang belum ada aktivitas utama di IKN," kata Mardani.

Legislator fraksi PKS itu meminta publik tidak reaktif menyikapi kabar media asing terkait potensi IKN menjadi Kota hantu. 

"Cukup pastikan peruntukan IKN yang jelas dengan roadmap dan kebijakan politik yang pasti. Kepres segera dikeluarkan," ujarnya.

Pembangunan IKN di Kalimantan Timur yang masih berlangsung menuai sorotan asing, satu di antaranya dari media The Guardian.

TAGS   IKN  Ibu Kota Nusantara  Mardani Ali Sera  PKS  kota hantu  Media asing 
