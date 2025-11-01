Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik

Media Asing Sebut IKN Terancam Jadi Kota Hantu, Gus Khozin Sentil OIKN

Sabtu, 01 November 2025 – 08:30 WIB
Media Asing Sebut IKN Terancam Jadi Kota Hantu, Gus Khozin Sentil OIKN - JPNN.COM
Ilustrasi Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/aww/aa.)

jpnn.com - Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin (Gus Khozin) menyentil Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) agar merespons dengan kinerja optimal kritik dari media asing yang menyebut IKN terancam menjadi kota hantu atau "ghost city".

Gus Khozin menilai ungkapan kota hantu bersifat peyoratif yang bisa diartikan masa depan IKN yang dibangun era Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi), gelap.

Oleh karena itu, OIKN perlu mengevaluasi berbagai hal termasuk mempublikasikan proses pembangunan secara berkala kepada publik.

Baca Juga:

"Salah satu hal yang kerap menjadi persoalan adalah tata kelola komunikasi publik OIKN," kata Khozin di Jakarta, Jumat (31/10/2025).

Dia menilai jika pemberitaan yang cenderung negatif dan pesimistis dari media asing tidak dimitigasi dan dinetralisir oleh OIKN, maka berpotensi akan berdampak pada citra buruk IKN dan Indonesia di mata internasional dan lokal.

Legislator PKB itu mengatakan ekosistem pembangunan IKN juga membutuhkan masuknya investor asing.

Baca Juga:

Untuk itu, citra IKN yang baik harus dijaga berdasarkan kondisi nyata di lapangan.

"Di antara cara yang bisa ditempuh, dengan perbaikan pola komunikasi publik," ucapnya.

Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin (Gus Khozin) menyentil OIKN setelah media asing menyebut IKN terancam jadi kota hantu atau 'ghost city'.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   IKN  kota hantu  OIKN  Muhammad Khozin  Gus khozin  Komisi Ii Dpr  Prabowo  Jokowi 
BERITA IKN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp