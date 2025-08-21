Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Media Internasional Soroti Kesepakatan Perdagangan Gandum RI-AS

Kamis, 21 Agustus 2025 – 11:01 WIB
Media Internasional Soroti Kesepakatan Perdagangan Gandum RI-AS - JPNN.COM
Media internasional Firstpost menyoroti langkah strategis diplomasi Republik Indonesia dan Amerika Serikat (AS) salah satunya pada perdagangan gandum. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Media internasional Firstpost menyoroti langkah strategis diplomasi Republik Indonesia dan Amerika Serikat (AS) salah satunya pada perdagangan gandum.

Media asal India itu dalam kanal YouTube-nya menilai komitmen Indonesia untuk membeli gandum Amerika senilai USD 500 juta menjadi sebuah kesepakatan strategis mengingat komoditas tersebut merupakan bahan baku vital dalam produksi mi instan.

Ekonom INDEF Andry Satrio di dalam kanal itu berharap tarif baru pada gandum bisa meningkatkan konsumsi domestik hingga memacu ekspor produk olahan.

Baca Juga:

"Produk mi instan Indonesia sudah berorientasi ekspor dari segi kualitas, dan dengan biaya input yang jauh lebih rendah, gandum menjadi lebih murah,"kata Andry dikutip, Kamis (21/8).

Namun, Andry juga berharap industri juga akan diuntungkan, terutama karena industri makanan dan minuman belum kembali ke tingkat pra-pandemi, di mana pertumbuhannya berada di angka dua digit.

"Kami berharap dengan biaya input yang lebih rendah untuk produk akhir, produk olahan berbahan dasar tepung gandum ini akan lebih kompetitif di pasar global dan internasional,” lanjutnya.

Baca Juga:

Seperti diketahui, Indonesia memang tidak memproduksi gandum karena faktor iklim tropis yang tidak sesuai untuk tanaman tersebut.

Gandum menjadi salah satu komoditas yang diimpor dari negara sahabat. Amerika Serikat selama ini menjadi salah satu pemasok utama.

Media internasional Firstpost menyoroti langkah strategis diplomasi Republik Indonesia dan Amerika Serikat (AS) salah satunya pada perdagangan gandum.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   gandum  Tarif  Media asing  Industri makanan  Mi Instan 
BERITA GANDUM LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp