Mediasi Bali Towerindo Vs Pemkab Badung Kembali Digelar 6 Januari 2026

Selasa, 09 Desember 2025 – 19:00 WIB

jpnn.com, DENPASAR - Gugatan wanprestasi yang dilayangkan PT Bali Towerindo Sentra (BALI) Tbk terhadap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung di Pengadilan Negeri Denpasar dengan nomer perkara Nomor 1372/Pdt.G/2025/PN Dps, masih dalam tahap mediasi, Selasa (9/12).

Mediasi dimpimpin oleh hakim mediator Ni Luh Suantini.

Dalam mediasi, pihak penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya, Arsa Mufti Yogyandi. Sementara Pemkab Badung sebagai pihak tergugat diwakili oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejaksaan Tinggi Bali.

Baca Juga: Pemkab Badung Mulai Bahas Izin Pembangunan Tower Baru

Usai mediasi, pihak penggugat saat ditemui wartawan enggan untuk berkomentar. Demikian pula dengan pihak Pemkab Badung yang diwakili oleh JPN.

Namun, salah satu pejabat JPN mengatakan, bahwa gugatan ini masih dalam tahap mediasi.

"Kami dari JPN hanya ditunjuk untuk mendampingi," ujarnya saat dikonfirmasi.

Baca Juga: Anggota DPRD Badung Ingin Pemkab Buka Ruang Perusahaan Lain Bangun Tower

Sementara itu Juru Bicara (Jubir) Pengadilan Negeri Denpasar, Wayan Suartha mengatakan kedua belah pihak, Bali Towerindo dan Pemkab Badung sepakat untuk melanjutkan mediasi. Menurutnya, mediasi selanjutnya digelar pada 6 Januari 2026.

“Ada kesepakatan untuk perpanjangan mediasi. Mediasi berikutnya tanggal 6 Januari 2026,” kata Suartha kepada wartawan.