Mediasi Deadlock, Ridwan Kamil dan Lisa Mariana Gagal Berdamai

jpnn.com, JAKARTA - Proses mediasi pihak Lisa Mariana dengan Ridwan Kamil terkait kasus dugaan pencemaran nama baik telah dilakukan.

Kuasa hukum Lisa Mariana, Jon Boy Nababan mengungkapkan, hasil mediasi tersebut berakhir buntu.

"Tadi sudah selesai dari hasil mediasi tersebut. Yang jelas untuk mediasi deadlock," ujar Jon Boy di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa (23/9).

Oleh karena itu, proses hukum terkait kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Ridwan Kamil pun bakal tetap berjalan.

Jon Boy menuturkan, pihaknya menyerahkan proses hukum itu kepada pihak berwenang.

"Karena deadlock, tidak ada perdamaian, ya, maka maju terus. Jadi, kami serahkan semua proses-proses ke Bareskrim, kami tinggal mengikuti sampai di mana final perkara ini," tuturnya.

Sementara itu, Lisa Mariana dan Ridwan Kamil tak hadir dalam agenda mediasi hari ini.

Keduanya diwakili oleh tim kuasa hukum masing-masing dalam agenda mediasi.