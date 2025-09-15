Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Mediasi Dinyatakan Gagal, Dahlia Poland Kukuh Cerai Dari Fandy Christian

Senin, 15 September 2025 – 10:19 WIB
Mediasi Dinyatakan Gagal, Dahlia Poland Kukuh Cerai Dari Fandy Christian - JPNN.COM
Dahlia Poland dan Fandy Christian. Foto: Instagram/dahliachr

jpnn.com, JAKARTA - Proses mediasi aktris Dahlia Poland dan suaminya, Fandy Christian, telah resmi dinyatakan gagal.

Hal tersebut diungkapkan kuasa hukum Dahlia Poland, I Wayan Vajra Fhany Jaya melalui konferensi pers daring, baru-baru ini.

Pada sesi mediasi 2 September, kedua belah pihak, baik Dahlia Poland maupun Fandy Christian hadir secara langsung dalam sidang cerai.

Baca Juga:

Kehadiran keduanya diharapkan dapat menemukan titik temu.

Akan tetapi pertemuan itu tidak berhasil.

I Wayan menjelaskan mediasi terakhir telah dilakukan dan hasilnya langsung dibacakan di hadapan kedua belah pihak.

Baca Juga:

Dengan demikian, tidak ada kesepakatan yang tercapai antara Dahlia Poland dan Fandy Christian untuk mempertahankan rumah tangga mereka.

"Kemarin itu, kami mediasi sudah dinyatakan tidak berhasil ya, per tanggal 2 September," kata I Wayan.

Mediasi dinyatakan gagal, Dahlia Poland kukuh ingin bercerai dari Fandy Christian.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Dahlia Poland  Fandy Christian  Cerai  Kuasa Hukum 
BERITA DAHLIA POLAND LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp