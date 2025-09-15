Mediasi Dinyatakan Gagal, Dahlia Poland Kukuh Cerai Dari Fandy Christian

Senin, 15 September 2025 – 10:19 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Proses mediasi aktris Dahlia Poland dan suaminya, Fandy Christian, telah resmi dinyatakan gagal.

Hal tersebut diungkapkan kuasa hukum Dahlia Poland, I Wayan Vajra Fhany Jaya melalui konferensi pers daring, baru-baru ini.

Pada sesi mediasi 2 September, kedua belah pihak, baik Dahlia Poland maupun Fandy Christian hadir secara langsung dalam sidang cerai.

Baca Juga: Fakta Sebelum Dahlia Poland Mengajukan Gugatan Cerai Akhirnya Terungkap

Kehadiran keduanya diharapkan dapat menemukan titik temu.

Akan tetapi pertemuan itu tidak berhasil.

I Wayan menjelaskan mediasi terakhir telah dilakukan dan hasilnya langsung dibacakan di hadapan kedua belah pihak.

Baca Juga: Dahlia Poland dan Fandy Christian Pisah Ranjang Sejak Mei

Dengan demikian, tidak ada kesepakatan yang tercapai antara Dahlia Poland dan Fandy Christian untuk mempertahankan rumah tangga mereka.

"Kemarin itu, kami mediasi sudah dinyatakan tidak berhasil ya, per tanggal 2 September," kata I Wayan.