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JPNN.com - Entertainment - Seleb

Mediasi Sidang Gugatan Hak Asuh Anak Ruben & Sarwendah Diadakan Pekan Depan

Kamis, 16 Juli 2026 – 03:08 WIB
Mediasi Sidang Gugatan Hak Asuh Anak Ruben & Sarwendah Diadakan Pekan Depan - JPNN.COM
Pembawa acara Ruben Onsu (kiri) dan kuasa hukumnya Minola Sebayang (kedua dari kanan). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Tim kuasa hukum Ruben Onsu, H. A. Thomas menjelaskan mengenai agenda sidang perdana gugatan hak asuh anak yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Rabu (15/7).

Dia mengatakan sidang beragendakan pemeriksaan identitas dari pihak penggugat dan tergugat tadi berjalan dengan lancar.

"Sidang berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Tadi sudah dilakukan pemeriksaan, baik pemeriksaan dari prinsipal maupun dari kuasa penggugat dan juga tergugat," ujar Thomas.

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Adapun Ruben tak hadir dalam agenda persidangan tadi, dan hanya diwakili oleh tim kuasa hukum.

Sementara Sarwendah hadir dalam persidangan hari ini, didampingi oleh tim kuasa hukumnya.

"Tapi oleh karena klien yaitu Ruben belum bisa menghadiri karena ada agenda yang tidak bisa diwakilkan, sehingga kami selaku tim kuasa hukumnya yang menghadiri terhadap sidang dari hari ini," ucap Thomas.

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Sidang berikutnya akan digelar pada pekan depan dengan agenda mediasi.

Dia menyebut bahwa berdasarkan PERMA, baik penggugat maupun tergugat diwajibkan untuk hadir ketika agenda mediasi.

Tim kuasa hukum Ruben Onsu, H. A. Thomas menjelaskan mengenai agenda sidang perdana gugatan hak asuh anak yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan

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TAGS   hak asuh anak  Ruben Onsu  Sarwendah  PN Jaksel 
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