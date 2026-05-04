Medical Check Up Haji & Umrah untuk Kenyamanan Beribadah di Tanah Suci

jpnn.com, JAKARTA - Pemeriksaan kesehatan menyeluruh sebelum berangkat bukan sekadar formalitas administrasi, melainkan langkah penting untuk mengetahui kesiapan tubuh dan mengantisipasi risiko yang mungkin muncul.

Sebab, ibadah haji dan umrah adalah perjalanan spiritual yang juga menuntut kesiapan fisik.

Padatnya rangkaian ibadah, perubahan iklim yang ekstrem, kepadatan jemaah dari berbagai negara, hingga durasi perjalanan yang panjang menjadikan kondisi kesehatan sebagai faktor penentu kelancaran ibadah.

Yuk simak tahapan, jenis pemeriksaan, vaksinasi yang dianjurkan, dan persiapan yang perlu dilakukan calon jemaah haji dan umrah.

Mengapa Pemeriksaan Kesehatan Diperlukan Sebelum Haji dan Umrah

Selama menjalankan rangkaian ibadah, jemaah akan banyak berjalan kaki, berdiri lama, terpapar cuaca panas yang ekstrem, serta berinteraksi dengan ribuan jemaah dari berbagai belahan dunia. Kombinasi ini menempatkan tubuh dalam kondisi stres fisik yang tidak biasa, sekaligus meningkatkan risiko penularan penyakit infeksi.

Medical check up haji/umroh yang dilakukan jauh sebelum keberangkatan membantu mendeteksi kondisi yang mungkin perlu dikendalikan, seperti hipertensi, diabetes, atau penyakit jantung, dan memberi waktu untuk optimalisasi sebelum perjalanan.

Selain itu, pemerintah Arab Saudi menetapkan beberapa persyaratan kesehatan yang harus dipenuhi semua jemaah, termasuk vaksinasi tertentu. Indonesia melalui Kementerian Kesehatan juga mengatur tahapan pemeriksaan kesehatan jemaah haji yang harus dilalui sebelum keberangkatan. Pemenuhan persyaratan ini adalah bagian dari prosedur administrasi yang sah.

Dari sisi epidemiologis, pertemuan jutaan orang dari ratusan negara menciptakan situasi unik di mana kuman dan penyakit yang mungkin tidak umum di Indonesia bisa beredar. Beberapa jenis infeksi pernapasan dan diare adalah keluhan yang paling sering dilaporkan jemaah, sementara penyakit serius seperti meningitis menjadi alasan utama mengapa vaksinasi tertentu diwajibkan. Per Februari 2025, pemerintah Arab Saudi (via Saudi MoH) dan Kemenkes RI sudah resmi mewajibkan DUA vaksin: meningitis ACWY dan polio (IPV). Memahami konteks risiko ini membantu calon jemaah melihat pemeriksaan kesehatan bukan sebagai beban, melainkan sebagai langkah perlindungan.