Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Mees Hilgers Jadi Korban Permainan 'Kotor’ FC Twente? Asosiasi Pemain Belanda Geram

Rabu, 24 September 2025 – 13:31 WIB
Mees Hilgers Jadi Korban Permainan 'Kotor’ FC Twente? Asosiasi Pemain Belanda Geram - JPNN.COM
Bek Timnas Indonesia Mees Hilgers. Foto: PSSI.

jpnn.com - Ketidakjelasan masa depan Mees Hilgers di FC Twente memasuki babak baru.

Eredivisie  kini telah menuntaskan pekan ketujuh. Namun, bek Timnas Indonesia itu sama sekali belum pernah diturunkan.

Awal Mula Hubungan Mees Hilgers dan Twente Renggang

Situasi ini berawal dari gagalnya transfer Mees Hilgers pada awal musim lalu. Beberapa klub disebut berminat, tetapi negosiasi dengan Twente tidak pernah mencapai kesepakatan.

Baca Juga:

Setelah itu, posisi Hilgers makin sulit setelah menolak memperpanjang kontrak yang masih berlaku hingga Juni 2026.

Manajemen FC Twente kemudian mengambil langkah keras dengan membekukan Hilgers dari skuad utama hingga dirinya bersedia menandatangani kontrak baru.

Akan tetapi, pemain berusia 24 tahun itu mendapat dukungan dari Asosiasi Pemain Sepak Bola Profesional Belanda (VVCS). Mereka menilai perlakuan klub kepada Hilgers sudah melenceng dari nilai sportivitas.

Baca Juga:

VVCS Bela Mees Hilgers

Direktur VVCS Louis Everard mengecam tindakan FC Twente yang dianggap menyalahgunakan posisi dominan terhadap pemain. Dia menyebut kondisi Hilgers sebagai bentuk perundungan terselubung.

"Faktanya, dia tidak diberi kesempatan tampil hanya karena menolak perpanjangan kontrak."

Mees Hilgers dibekukan FC Twente. Asosiasi Pemain Belanda geram. Simak selengkapnya di sini.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Mees Hilgers  fc twente  Eredivisie  Timnas Indonesia  Liga Belanda 
BERITA MEES HILGERS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp