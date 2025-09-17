Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Mees Hilgers Tersandera Kontrak FC Twente: Antara Kesetiaan dan Masa Depan Terancam

Rabu, 17 September 2025 – 12:41 WIB
Mees Hilgers Tersandera Kontrak FC Twente: Antara Kesetiaan dan Masa Depan Terancam - JPNN.COM
Bek Timnas Indonesia Mees Hilgers. Foto: PSSI.

jpnn.com - Bek Timnas Indonesia Mees Hilgers tengah menghadapi situasi pelik di klubnya, FC Twente

Pemain berusia 24 tahun itu sementara waktu masih tersisih dari skuad utama lantaran tarik ulur kontrak yang belum menemukan titik temu.

Manajemen FC Twente menegaskan bahwa posisi Hilgers sebenarnya tetap dibutuhkan oleh klub.

Baca Juga:

Masa Depan Mees Hilgers

Namun, klub Eredivisie Belanda itu berpendirian tegas, yaitu tanpa tanda tangan kontrak baru, Mees Hilgers tidak akan masuk daftar pemain yang tampil di kompetisi resmi.

Situasi ini membuat Hilgers seolah berada di persimpangan jalan, antara bertahan atau mencari petualangan baru.

Kontrak Hilgers bersama De Grolsch Veste sendiri akan berakhir pada tahun depan. Pihak klub tentu tidak ingin kehilangan sang bek secara gratis, sehingga negosiasi pun terus dilakukan.

Baca Juga:

Diskusi Masih Berlangsung

Direktur Teknik FC Twente Jan Streuer memastikan diskusi dengan pihak Hilgers masih berlangsung.

"Pembicaraan masih berjalan," kata Streuer dikutip dari Twente Insite.

Bek Timnas Indonesia Mees Hilgers tengah menghadapi situasi pelik di klubnya, FC Twente

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Mees Hilgers  fc twente  mees hilgers twente  Eredivisie  Timnas Indonesia 
BERITA MEES HILGERS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp