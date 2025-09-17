Mees Hilgers Tersandera Kontrak FC Twente: Antara Kesetiaan dan Masa Depan Terancam

Rabu, 17 September 2025 – 12:41 WIB

jpnn.com - Bek Timnas Indonesia Mees Hilgers tengah menghadapi situasi pelik di klubnya, FC Twente

Pemain berusia 24 tahun itu sementara waktu masih tersisih dari skuad utama lantaran tarik ulur kontrak yang belum menemukan titik temu.

Manajemen FC Twente menegaskan bahwa posisi Hilgers sebenarnya tetap dibutuhkan oleh klub.

Masa Depan Mees Hilgers

Namun, klub Eredivisie Belanda itu berpendirian tegas, yaitu tanpa tanda tangan kontrak baru, Mees Hilgers tidak akan masuk daftar pemain yang tampil di kompetisi resmi.

Situasi ini membuat Hilgers seolah berada di persimpangan jalan, antara bertahan atau mencari petualangan baru.

Kontrak Hilgers bersama De Grolsch Veste sendiri akan berakhir pada tahun depan. Pihak klub tentu tidak ingin kehilangan sang bek secara gratis, sehingga negosiasi pun terus dilakukan.

Diskusi Masih Berlangsung

Direktur Teknik FC Twente Jan Streuer memastikan diskusi dengan pihak Hilgers masih berlangsung.

"Pembicaraan masih berjalan," kata Streuer dikutip dari Twente Insite.