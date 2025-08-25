Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Pendidikan

MEFest 2025, Mari Kembali ke Titik Nol, Bebas Berkreasi dan Mengekspresikan Diri

Senin, 25 Agustus 2025 – 21:26 WIB
MEFest 2025, Mari Kembali ke Titik Nol, Bebas Berkreasi dan Mengekspresikan Diri - JPNN.COM
Aktor Dwi Sasono hadir dalam pameran “Titik Nol: Perjalanan Batin” dibuka pada Sabtu, 23 Agustus 2025 dan berlangsung hingga 24 Agustus 2025. Foto: dok Erudio Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Erudio Indonesia menggelar festival bertajuk MEFest: Titik Nol. Acara ini diadakan selama dua hari pada 23 dan 24 Agustus 2025 di Kandank Jurank Creative Park, Tangerang Selatan.

MEFest atau My Expression Festival adalah acara yang diinisiasi dan diorganisir langsung oleh murid SMP dan SMA Erudio Indonesia.

Kegiatan itu sebagai ruang di mana murid dan semua orang yang terlibat di dalamnya dapat mengekspresikan diri sendiri.

Tema tahun ini berjudul “Titik Nol”, mengajak semua orang untuk bisa kembali menemui esensi diri sendiri sebagai manusia, dengan keunikan masing-masing.

Kembali mengeksplorasi semua perasaan melalui seni. Melalui kegiatan art market, workshop, pemutaran film, diskusi, penampilan bintang tamu dan pameran, festival ini menyuguhkan berbagai perspektif serta ruang dialog antar-komunitas. 

Bentuk Kolaborasi Seniman Muda Sampai Senior dari Latar Berbeda

Pameran “Titik Nol: Perjalanan Batin” dibuka pada Sabtu, 23 Agustus 2025 dan berlangsung hingga 24 Agustus 2025.

Kurator pameran sekaligus ketua pelaksana MEFest 2025, Kelvin Nathan Kuwantto, membawa visi “Perjalanan Batin” lewat perjalanan visual dan refleksi kreatif.

