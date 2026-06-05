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JPNN.com - Ekonomi - Properti

Megabuild, Keramika, dan Megaproperty 2026 di NICE PIK2, Wamenperin: Momentum Kebangkitan Industri Nasional

Jumat, 05 Juni 2026 – 13:07 WIB
Megabuild, Keramika, dan Megaproperty 2026 di NICE PIK2, Wamenperin: Momentum Kebangkitan Industri Nasional - JPNN.COM
Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza saat pembukaan Megabuild, Keramika, dan Megaproperty 2026. Foto: source for JPNN

jpnn.com - TANGERANG - Pameran konstruksi dan properti terintegrasi bertitel Megabuild, Keramika, dan Megaproperty 2026 tengah berlangsung di Nusantara International Convention Exhibition (NICE) Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2), Tangerang, Banten.

Ekshibisi yang mengintegrasikan investor, kontraktor, arsitek, desainer interior, hingga developer properti itu dibuka pada Kamis (4/6).

Pada hari pertama, Area Hall 5, Hall 6, dan Hall 7 NICE PIK2 terlihat ramai sejak pagi dengan langsung ribuan pelaku industri konstruksi, properti, dan desain. Megabuild, Keramika, dan Megaproperty 2026 akan berlangsung selama empat hari, hingga Minggu (7/6).

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Wakil Menteri Perindustrian RI Faisol Riza yang hadir pada pembukaan Megabuild, Keramika, dan Megaproperty 2026 menyatakan penyelenggaraan tiga pameran dalam satu platform itu memiliki arti penting bagi industri nasional.

“Penyelenggaraan Keramika Indonesia Expo ke-11, Megabuild, dan Megaproperty 2026 menjadi momentum krusial bagi kebangkitan industri nasional menuju posisi empat besar produsen global,” kata Faisol saat menyampaikan pidato pembukaan.

Perwakilan pemerintah, asosiasi industri, pebisnia nasional, hingga peserta dari mancanegara turut hadir pada pembukaan ekshibisi itu. Megabuild, Keramika, dan Megaproperty 2026 mengusung konsep “The Ultimate 3-in-1 Sourcing Hub” sebagai konsep yang mempertemukan industri bahan bangunan, keramik, dan properti dalam satu lokasi.

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Dalam kesempatan itu, Faisol juga mengunjungi sejumlah stan dalam sesi VIP Booth Tour. Mantan pimpinan Komisi VI DPR itu meninjau berbagai teknologi manufaktur, material konstruksi, produk keramik, hingga proyek properti yang ditampilkan peserta pameran.

Penyelenggara Megabuild, Keramika, dan Megaproperty 2026 menilai kebutuhan pelaku industri konstruksi, desain, dan properti selama ini masih terfragmentasi. Para profesional sering harus mendatangi banyak tempat untuk mencari material bangunan, produk keramik, teknologi konstruksi, dan peluang investasi properti.

Pameran tersebut menjadi ajang penting untuk memperlihatkan kemampuan industri keramik nasional.

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TAGS   Megaproperty 2026  Nice PIK2  wamenperin Faisol Riza  PIK2  properti 

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