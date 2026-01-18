Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Film

Megan Domani Ungkap Pengalaman Jadi Istri Kedua Gunawan di Film Tuhan Benarkah Kau Mendengarku?

Minggu, 18 Januari 2026 – 13:21 WIB
Gunawan Sudrajat dan Megan Domani ditemui seusai promo film 'Tuhan, Benarkah Kau Mendengarku?' di Kota Bandung, Jumat (16/1/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Paragon Pictures dan Ideosource Entertainment resmi memperkenalkan film drama religi dengan judul Tuhan, Benarkah Kau Mendengarku?.

Film yang tayang pada 29 Januari 2026 itu disutradarai Jay Sukmo dengan sederet bintang senior dan muda tanah air. 

Dalam trailer terbaru yang dirilis, menampilkan bagaimana Sarah (Revalina S Temat) diuji dari segala arah ketika dia harus menampung mantan suaminya, Satrio (Gunawan Sudrajat), beserta istri mudanya Annisa (Megan Domani) di rumahnya sendiri.

Keputusan itu membawa konsekuensi besar: fitnah yang merusak nama baiknya, tekanan sosial dari para tetangga, dan hubungannya dengan sang putri, Laila (Annisa Kaila), yang kian memburuk.

Di tengah kekacauan itu, hadir Dimas (Roy Sungkono), yang justru membuat posisi Sarah makin terjepit di antara pilihan, persepsi orang, dan harga dirinya sendiri.

Megan Domani menceritakan awal mula dirinya tertarik membintangi film Tuhan, Benarkah Kau Mendengarku?.

Dia mengaku tertarik mengambil proyek film dikarenakan cerita dan pesan yang mendalam. 

"Awalila tertarik karena dari baca sinopsisnya aja aku sudah suka banget sama pesan yang mau disampaikan dari film ini," kata Megan ditemui di Bandung.

Megan Domani mengungkapkan pengalamannya beradu akting dengan aktor senior Gunawan Sudrajat dalam film Tuhan, Benarkah Kau Mendengarku?.

