Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - All Sport

Megawati Absen di Laga Perdana Livoli Divisi Utama 2025, Ini Sebabnya

Rabu, 03 September 2025 – 01:01 WIB
Megawati Absen di Laga Perdana Livoli Divisi Utama 2025, Ini Sebabnya - JPNN.COM
Megawati Hangestri Pertiwi. Foto: M Risyal Hidayat/Antara

jpnn.com, TANGERANG - Ajang Livoli Divisi Utama 2025 akan mulai bergulir di GOR Nambo, Tangerang pada Rabu (3/9).

Laga pembuka rencananya bakal mempertemukan Bank Jatim melawan Kharisma Premium.

Pelatih Bank Jatim, Eko Waluyo mengungkapkan dirinya belum bisa menurunkan Megawati Hangestri Pertiwi dalam laga perdana.

Baca Juga:

Pemain asal Jember itu sejatinya masuk dalam skuad Bank Jatim dalam Livoli Divisi Utama 2025.

Akan tetapi, pemain kelahiran 20 September 1999 itu tengah menjalani pemusatan latihan di tim barunya yaitu Manisa BBSK.

“Kami belum bisa memastikan kapan Megawati bisa ke Indonesia. Tetapi kami memasukkan namanya untuk Livoli Divisi Utama 2025,” ungkap Eko Waluyo alias Pacong saat dihubungi JPNN.com, Selasa (2/9).

Baca Juga:

Megawati Hangestri diharapkan bisa tampil dalam Livoli Divisi Utama 2025 saat babak final four.

Kedatangan istri dari Dio Novandra Wibawa tersebut nantinya diprediksi bisa menambah daya dobrak Bank Jatim.

Pelatih Bank Jatim, Eko Waluyo mengungkapkan dirinya belum bisa menurunkan Megawati Hangestri Pertiwi dalam laga perdana.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Megawati Hangestri Pertiwi  Megawati  Livoli Divisi Utama 2025  Bank Jatim  Tim Bank Jatim  Livoli 
BERITA MEGAWATI HANGESTRI PERTIWI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp