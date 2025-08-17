Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Megawati Absen Saat Upacara HUT Ke-80 RI di Istana, Luhut Bilang Begini

Minggu, 17 Agustus 2025 – 18:38 WIB
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan. Foto: arsip JPNN.com/Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Panjaitan menanggapi ketidakhadiran Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri saat upacara HUT ke-80 RI di Istana Negara.

Luhut memaklumi ketidakhadiran Megawati karena dianggap memiliki kesibukan lain.

“Ya memang kita berharap lengkap, tetapi mungkin ibu mega berhalangan, enggak apa-apa,” ucap Luhut, di Istana Negara, pada Minggu (17/8).

Adapun, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo tampak hadir di upacara HUT RI.

Luhut pun berharap agar para mantan presiden selalu kompak dan menunjukkan keakraban kepada masyarakat.

“Kekompakan itu menjadi kunci ya. Jadi ada Pak SBY, ada Pak Jokowi, ada Pak Presiden, kan ini 3 presiden yang terpilih,” kata dia.

“Saya kira 1 momen yang bagus utk menunjukkan kepada rakyat bahwa kita ini satu,” lanjut Luhut.

Sebelumnya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo menghadiri Upacara Peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia di Istana Negara, pada Minggu (17/8).

TAGS   HUT ke-80 RI  Megawati Soekarnoputri  Luhut Binsar Panjaitan  Megawati absen di Istana Negara 
